Haitianos no participaron del mercado binacional por lentitud en protocolos

Dajabón, RD.– El mercado entre Pedernales y Anse-à-Pitre inició tarde y algunos haitianos se abstuvieron de participar.

Esto debido a la dilatación del registro biométrico en el que más de mil persona han sido revisadas, lo que deja al desnudo la falta de personal en el Departamento de Investigación.

La toma de los datos biométricos en Pedernales se realizó por primera vez de forma obligatoria para todos los haitianos que cruzaban para el mercado bilateral u otras actividades.

RECOMENDAMOS LEER: Mercado binacional en Jimaní se desarrolla con normalidad este jueves

Cientos de haitianos todavía a las diez de la mañana se encontraban haciendo filas para poder participar en el intercambio comercial que se realiza lunes y viernes de cada semana.

Esta lentitud de cruzar a realizar sus trabajos comerciales o sellar pasaportes, puso al desnudo la falta de personal del Departamento de Inteligencia.

Seguridad en fronterizo para el control de haitianos

En cuanto a la seguridad fronteriza, observó aumento en la cantidad de miembros del Ejercito de la Republica Dominicana y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza supervisado por el coronel Aldo Fernández.

Actividad comercial del jueves

El mercado binacional en Jimaní, provincia Independencia se desarrolló con normalidad el jueves, aunque con poco flujo de compradores.

Esto, pese a los disturbios y la fuga de más de tres mil delincuentes de carteles haitianos.

«Está malo, malo, todo está malo, no hay gente, no ha pasado nadie. No hay paso y si no hay paso la cosa está malo», dijo un comerciante haitiano.

LE PUEDE INTERESAR: Iniciarán construcción de nuevo Mercado Binacional entre Pedernales y Anse-à-Pitre

Por Junior Feliz