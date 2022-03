Gustavo a Rafael Paz: “Fruta que madura con carburo no sabe a nada”

El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, reaccionó este martes a las declaraciones de Rafael Paz, quien renunció a su condición de miembro del Comité Político de esa organización, alegando que está dirigido por una cúpula impermeable que como odre viejo ha perdido su elasticidad.

El también ex candidato a senador por el Distrito Nacional manifestó que el PLD no permite transitar la ruta hacia los orígenes de esa organización política y aplicar las transformaciones que requiere.

Ante los duros cuestionamientos del joven político al principal partido de oposición, Gustavo Sánchez le respondió diciendo que “cuando una fruta se madura con carburo como que no sabe a nada”.

Recordó además, que el político y empresario también era parte de esa cúpula impermeable, porque formaba parte del Comité Central.

El legislador manifestó que Rafael Paz llegó al Comité Político del PLD sin una militancia política bien sólida. “Y ese es el resultado, madurar frutas con carburo, no sabe a nada”, recalcó.

Aunque lamentó su salida de esa organización política, el vocero de los diputados del PLD en la Cámara de Diputados consideró que Rafael Paz no es demócrata. “Porque en democracia usted somete una propuesta, y si esa propuesta no pasa, simplemente no pasó”.

Dijo que él (Rafael Paz) entendía que debía marcar la diferencia y que todos sus planteamientos debían ser acogidos.

“Yo pienso que él se ufanaba de una formación que estaba por encima de los demás”, concluyó el legislador, a los periodistas que lo abordaron.

