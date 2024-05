Gran afluencia de personas en busca de regalos previo al Día de las Madres

Comerciantes en la avenida Duarte destacan la estabilidad en las ventas con motivo del Día de las Madres a celebrarse este domingo en el país.

La celebración por el Día de las madres representa optimismo para comerciantes que desde tempranas horas de este sábado reciben en sus tiendas una significativa cantidad de compradores.

“Después de las elecciones fue cuando empezó el movimiento. Ahí estuve en un día que hubo movimiento y hoy ya tú has visto que hemos empezado con buen pie”, expresó un comerciante.

Con su lista de obsequios para agradar a las madres este domingo llegan las personas a los diferentes comercios de la Duarte con París.

“Tengo en lista efectivo en parte porque hay personas que quieren su efectivo, ¿tú sabes? Tengo una cartera que tengo en lista por ahí para una persona muy querida, pero todavía no me he decidido”, dijo una compradora.

“Voy a regalar unas cosas para echar sus prendas cuando ella se la quite sin cofrecito, a otra le voy a regalar que quería unas zapatillitas y así…”, mencionó otra compradora.

“Para mí es un día muy triste porque como no tengo mi madre, pero tengo dos hijas y lo comparto con ellas”, opinó una compradora.

La tradición de celebrar el Día de las Madres se mantiene en la República Dominicana.

Compradores destacan que incluso muchos, entre sus escasos recursos, buscan la posibilidad de agradarlas.

“Hay muchos especiales, el que no puede comprar una cosa, compra la otra, pero todo está en especial, sea lo que sea hasta unos pantys”, señaló una compradora.

“Tenemos una mala oportunidad de que los regalos abundan más. Siempre los padres de la gente, lo tiene tu sabes cómo”, indicó otra compradora.

Hombres que también recorren las tiendas cuentan sus experiencias al buscar el regalo perfecto para mamá.

“Ella cogió una lucha buscando disparates porque yo, yo no salgo a comprar tiendas así y la prenda mía de vestir me la mandan unas hijas mías que vienen de Estados Unidos y me he metido en este lío y he caminado la Duarte entera y no sé qué es lo que voy a comprar”, narró el comprador.

Los ejecutivos de diferentes tiendas esperan que sus ventas sigan aumentando por el Día de Las Madres.