Flexibilizan código de vestimenta en el Teatro Nacional

Santo Domingo, RD.- El director, Carlos Veitía, informó que los interesados en presenciar un espectáculo en el Teatro Nacional, ya no deberán abstenerse a un código de vestimenta estricto.

Manifestó que si desean asistir a cualquier actividad celebrada en el teatro, no sería de manera obligatoria utilizar trajes formales, sin embrago, resalto el uso de ropa formal y decente.

En ese sentido, Veitía comunicó que las personas ya tienen la libertad de poder ir en “tennis limpios y jeans no rotos” al teatro.

«El código de vestimenta es simplemente decente, hay gente que pueden entrar en tenis limpios, se puede ir en jeans no rotos… se puede entrar en camisetas no hay que ponerse un saco, si usted quiere verse bonito usted lo hace, no es necesario», manifestó.

Indicó, además, que en lo único que continúan siendo estrictos es con la regla de la puntualidad.