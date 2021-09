Estudiantes del internado de medicina en Utesa denuncian maltratos

Santo Domingo, RD.- Estudiantes del internado de medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa) en la ciudad de Santo Domingo, denunciaron este lunes que están siendo víctimas de maltratos y abusos por parte del personal administrativo de esa casa de altos estudios.

Cobro de cuatrimestres no cursados, falta de servicios de agua y alimentos, tarifas costosas de inscripción de cuatrimestres y proyecto de grado, así como estudiantes sin tomar prácticas en los hospitales, pese a que les cobran el internado, son algunos de los problemas que denuncian los doctores en formación.

En este sentido, afirmaron que los estudiantes de término de Medicina en Utesa Santo Domingo están pasando una situación caótica, con más de 100 alumnos sin tomar prácticas en los centros de salud, por falta de un convenio entre la universidad y el hospital, supuestamente por la institución “no querer pagar”.

Expresaron que los pocos alumnos que han podido acudir a los hospitales a tomar sus prácticas, ni siquiera el agua de tomar les facilitan, por la irresponsabilidad de las autoridades universitarias para pagar los servicios, a pesar de que todos los meses les cobran RD$5,000 por dicho internado.

Asimismo, se quejaron de que les cobran inscripción y cuatrimestre sin cursarlo por el hecho de que, según las autoridades de Utesa, el internado es continuo y no se puede dejar de pagar, aunque no se haya impartido.

“Usted no se imagina la vergüenza que es ir a un hospital y que no le den ni agua, solo porque la universidad no quiere pagar un convenio no obstante nosotros pagar 5mil mensual! Y encima de eso, quieren que les paguemos un ciclo sin cursarlo, ni haber terminado el otro de 7 mil peso!”, deploró una alumna, a través de nuestro número de WhatsApp.

Los matriculados indicaron que recientemente les informaron que el próximo cuatrimestre deben pagar RD$ 3,525 de inscripción y RD$ 3,600 de Proyecto de Grado, para un total de RD$ 7,125), sin haber terminado un ciclo.

“No sabemos ni cuáles son nuestros derechos, porque no hay quien dé la cara por nosotros. Los estudiantes de esta universidad (Utesa) estamos siendo atropellados por el abuso y la injusticia y no hay nadie que nos defienda”, manifestó otra alumna, tras sugerir que su denuncia quede en el anonimato porque podrían cancelarles las matrículas sin derecho a estudiar en otra universidad.

Ante la situación que les afecta, solicitaron la intervención del ministerio de Educación Superior, Franklin García Fermin, para que les ayude a resolver el problema a la mayor brevedad posible.

