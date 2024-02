Estudian proyecto de 300 habitaciones hoteleras y 100 branded residences en Puerto Plata

El grupo hotelero español, Meliá Hotels International, y el Grupo Puntacana, de República Dominicana, firmaron un acuerdo de intenciones con el Fideicomiso Bergantín para la construcción del tercer hotel en el proyecto turístico que se está desarrollando en Puerto Plata. Con ello, se establece la intención de que la operación hotelera del complejo sea realizada por Meliá Hotels International, teniendo una de sus distinguidas marcas como bandera.

Informaron que el Grupo Puntacana, pionero y promotor del impulso turístico en Punta Cana, y Meliá Hotels International, con importantes inversiones en destino, donde opera ya 6 hoteles, acordaron el desarrollo de 300 habitaciones hoteleras más la gestión de unas 100 branded residences.

Se estimó que la inversión inicial entre todos los socios del proyecto superaría los 70 millones de dólares. Y el inicio de la construcción espera iniciarse lo antes posible una vez determinado el encaje definitivo del proyecto.

Meliá Hotels International es una de las principales cadenas hoteleras en el mundo. Con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países. Concretamente en Punta Cana, la hotelera cuenta con una sólida oferta hotelera de la mano de sus marcas Paradisus by Meliá y Meliá Hotels & Resorts. Ofreciendo hoteles de lujo y premium en el destino, sumando más de 3000 habitaciones en operación. Bergantín es una iniciativa del Gobierno impulsada por Banco de Reservas, varias de sus empresas filiales y el Ministerio de Turismo. Para desarrollar un complejo turístico en Puerto Plata, la primera región turística del país.

Se incluye en el acuerdo

Se informó que como parte de este esfuerzo conjunto se ha pautado un desarrollo integral en el destino de, al menos, 4500 nuevas habitaciones hoteleras. Además, 2000 unidades turísticas residenciales y de uso mixto, además de unas 2500 adicionales. También un club de golf, clubes de playa de acceso público y la creación de un pueblo temático único en la región.

Además, se establecerán estudios de cine gestionados por el actor y productor Vin Diesel. Así como un centro de innovación que convertirá el destino en un referente no solo en turismo. También en innovación y emprendimiento creando un “sillicon beach” único en el mundo.

Acerca de Meliá Hotels International

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura. Esto en más de 40 países, y un portafolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales.

Su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible del mundo en 2022. Según el Corporate Sustainability Assesment de S&P Global, además de ser marca “Top Employer 2023” en España, República Dominicana, México, Italia, Alemania, Francia y Vietnam. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com

Sobre Banreservas

Banreservas es un banco dominicano, con 82 años en el mercado, ha sentado un precedente ejemplar como banco de éxito en el ámbito comercial, superando a los bancos privados de la República Dominicana y de la región. Se posiciona como el Banco más grande a nivel de activos, alcanzando los USD$20 billones, y una cartera de más de 3 millones de clientes. Banreservas se encuentra en proceso de expansión internacional, inaugurando el año pasado tres oficinas de representación, localizadas en España, New York y Miami, para ofrecer, como único banco dominicano en esas plazas, sus servicios a la diáspora.