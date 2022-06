Empresaria del PRM en Sánchez Ramírez denuncia atropello en su contra

Sánchez Ramírez, RD.- La empresaria del sector agrícola y excandidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia Sánchez Ramírez, Nurys Jones, arremetió contra el Gobierno que encabeza Luis Abinader y su propia organización, al tiempo que denunció supuestos atropellos en su contra.

La reconocida dirigente política y empresaria ganadera en la ciudad de Cotuí, aseguró que desde el Instituto Agrario Dominicano (IAD) funcionarios dan mal uso a los programas de ayudas.

“Miren el tractor que el Morenito no me quiso traer para arar la tierra, donde gasté 17 millones de pesos para que hoy estuvieran en el poder. Hoy no me pueden arar menos de 15 tareas de tierra, dizque porque tenía piedra. Ahora, yo le pago al que venga aquí y encuentre piedras”, expresó Nurys Jones, en un video que grabó con su teléfono celular.

Y, agregó: “El que le hace una maldad así a una persona como yo que se fajó a trabajar por este partido no tiene alma. Dios tiene que hacer su obra en esta maldad que me están haciendo. Estoy haciendo el video para que no digan que yo hablé mentira, y dijo que no la araba porque había piedra. Eso es poco para lo que yo merezco”.

Asimismo, jones hizo un llamado al presidente Luis Abinader y las autoridades superiores del partido oficialista para que respondan a la demanda de las bases de esa organización quienes asegura la dirigente no paran de clamar por empleos.

Expresó que por la maldad que tienen los perredeístas, ahora perremeistas, es que no duran más de 4 años en el poder. “Y ahora creo que no duraremos más de ahí”.