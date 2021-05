Embajada de Estados Unidos en Dominicana recuerda primer aniversario de la muerte de George Floyd

Santo Domingo RD.- Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda primer aniversario de la muerte de George Floyd en Mineápolis, después de que el agente de Policía, Derek Chauvin mantuviera su rodilla sobre el cuello de Floyd durante 8 minutos y 46 segundos mientras se quejaba de que no podía respirar.

El exagente fue declarado culpable a finales de abril de matar al afroamericano, después de más de dos semanas de proceso judicial.

Sin embargo, tanto la familia de Floyd que fue recibida este martes en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como líderes civiles creen que la condena del agente "no es suficiente" y que hay que hacer más para terminar con la violencia policial en el país.

El aniversario del asesinato de Floyd coincide con las negociaciones en el Congreso de Estados Unidos para impulsar una reforma policial, que continúa estancada, con un proyecto de ley bautizado "Ley George Floyd de Justicia en la Policía", que busca, entre otras cosas, acabar con la "inmunidad legal" que blinda a los funcionarios gubernamentales frente a posibles demandas.

US Embassy Santo Domingo today on the anniversary of George Floyd’s death. ❤️ #GeorgeFloyd #diplomacy #RepublicaDominicana @KJP46 @StateDeptSpox @nedprice @CDN37 @EmbajadaUSAenRD pic.twitter.com/lvvnlob3fQ

— Ambassador James Wally Brewster (@WallyBrewster) May 25, 2021