El Torito sufre golpe en la cabeza cuando iba a entrar a yipeta del presidente Abinader

Bonao, Monseñor Nouel.- Héctor Acosta, alias El Torio, senador por la provincia Monseñor Nouel, sufrió un golpe en la cabeza cuando iba a subir al vehículo en el que trasladaba el presidente Luis Abinader.

Acosta, a través de su cuenta de Instagram, aclaró que no se trató de un accidente, sino que recibió un golpe con el filo de la puerta de vehículo presidencial justo cuando un miembro de la seguridad intentó cerrarla.

No he tenido un accidente de tránsito. Simplemente al tratar de pasar para montarme en el asiento de atrás en la jeepeta del presidente Luis Abinader un seguridad justo en ese instante le dio a cerrar y la esquina de la puerta me dio en la cabeza. Tuve eniendo que ir a un centro de salud a recibir atenciones.

Héctor Acosta, alias El Torito, senador provincia Monseñor Nouel.