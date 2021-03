El país atendió 60,907 parturientas haitianas desde el año 2019 a la fecha, pese a precariedades de sistema de salud

Santo Domingo, RD.- Los hospitales de la República Dominicana atendieron más de 30 mil parturientas haitianas durante la pandemia provocada por la COVID-19, a pesar de la presión por los servicios de salud que representó la situación de crisis y las restricciones impuestas por el gobierno haitiano a sus ciudadanos para viajar a territorio dominicano con el cierre de la frontera.

Según las cifras de embarazadas haitianas que registró el Servicio Nacional de Salud (SNS) en el año 2020 vinieron al país a dar a luz 30 mil 322 parturientas, una cifra consistente durante el año 2019 y que va en crecimiento en el presente año.

Datos estadísticos compartidos en el portal web del Servicio Nacional de Salud, indican que desde el 2019 a la fecha, 60,907 haitianas han dado a luz en el territorio dominicano, comprendidos en las siguientes cifras: 27,984 partos en el 2019; en el año 2020 los hospitales dominicanos atendieron 30,322 y en los primeros dos meses del año 2021 se han recibido 2,601 embarazadas que cruzaron la frontera para tener a su hijo en hospitales dominicanos. En lo que va de año, Salud Pública registra 31 nacimientos de extranjeras de otras nacionalidades.

Ver estadísticas a continuación.

1 of 3

Para el ministro de Salud, Daniel Rivera, la situación de las parturientas haitianas constituye un alto compromiso, que se debe de atender, protegiendo los derechos de acceso justos a la salud, pero también poniendo atención a que esa realidad representa un gasto económico e inversión de recursos con los que el país apenas cuenta para su propia población.

“El gasto es muy importante y los presidentes de toda la vida, incluyendo el presidente Luis Abinader, es consciente de ese compromiso, pero son conscientes también los organismos internacionales de la carga pesada que se tiene, de este grupo que cruza la frontera y no están permanentes. Hay estudios donde se ve muy claro que la mayoría, pagaban en dólares, para cruzar y dinero en dólares a los centros”, explico Rivera al responder a la periodista Lucía Montes de Oca, durante su primera entrevista exclusiva para www.cdn.com.do.

Rivera agregó que los cruces de frontera son motivados por una mejor atención hospitalaria, al considerar que en la República Dominicana beneficia a las inmigrantes en calidad de atención y accesos gratuitos, situación que las hace pagar la suma que sea necesaria para cruzar de forma ilegal a territorio dominicano.

“Miren esta gráfica de comportamiento de la tendencia al aumento, no a la disminución, sino al aumento, la gráfica habla de un ritmo de 35 mil, ósea que llegará en el 2021 a 37 o 38 mil, entonces hay que tomar colectivo por lo siguiente, tenemos que tomar en consideración esto; nuestro presidente, fíjense lo preocupado que esta, ha ayudado en la política de frontera, estamos favoreciendo la construcción de un hospital del lado de ellos, para que tengan estas facilidades que son condicionantes para ellos”, expresó el ministro de Salud Pública.

Daniel Rivera entiende que la problemática debe ser solucionada desde los ejes fronterizos, sancionando las supuestas mafias que operan con el fin de proporcionar facilidades a migrantes ilegales.

“Miren, en ocasiones, el hospital Estrella Ureña de Santiago que le decíamos el Seguro Social, llega un momento que llega hasta el 55% las parturientas, no solamente en la frontera, ahí hemos tenido aumentos enormes, cuando suben…que coincidencia que se comiencen a congestionar los centros los fines de semanas, es como algo programado”, analizó.

Entiende que las políticas migratorias pueden motivar que los haitianos vengan al pais a buscar atención en salud, pero pagando esos servicios, como ocurre con los dominicanos que viajan a Estados Unidos con ese propósito, “si va vinculada la parte migratoria, lo que el Presidente está haciendo, los controles fronterizos, el caso de las Fuerzas Armadas, sí, usted puede entrar al país, claro que sí, vaya por el proceso migratorio, haga su proceso normal, como cuando usted va a Estados Unidos, es lo mismo que se está exigiendo, pero no entrar de forma ilegal y de esa manera sobrecargar el sistema”.

De su lado, el ex director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, entiende que hay mucho más en juego que la simple falta de dispositivos fronterizos, “denuncié en ese tiempo que había una mafia y eso no pasa desapercibido, en eso están mezclados muchas autoridades y militares que cogen dinero, si te vas a la frontera, uno ve cuántos retenes hay".

"Dicen que antes era un castigo mandar un militar para la frontera, ahora quieren ir porque hay vida, si no hay complicidad con las autoridades, eso no es posible que pase, pueden venir una o dos, pero las traen y las sueltan en las maternidades, y uno se da cuenta porque ni siquiera hablan español”, puntualizó el ex funcionario.

Para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, la solución reside en las instancias de Migración, “nosotros creemos que eso se resuelve con el problema de la migración, hay que aplicar las medidas correctas al nivel de la frontera, para que los haitianos indocumentados no lleguen al país, mientras el paso de haitianos se haga con la libertad que se hace continuaremos con ese problema en el país".

“Que hayan sectores organizados detrás de eso para traer embarazadas, siempre se ha mencionado ese tema, no podemos decirlo como Colegio Médico, porque no tenemos las pruebas, pero si entendemos que es una situación preocupante, porque afecta de manera directa el presupuesto de salud, tampoco podemos negarle la atención a un enfermo en un hospital, hay que atenderlo independientemente de la nacionalidad, pero primero creo que es un problema de migración y documentación que el Gobierno debe enfrentar. El presidente mencionó, en su discurso de rendición de cuentas, puntos al respecto", detalló el galeno.

A pesar de que muchos ven la problemática en la inoperancia de algunas instituciones estatales, tanto Rivera, Rodríguez Monegro y Waldo Ariel Suero entienden que el anuncio de la construcción de un muro de vigilancia fronterizo, anunciado por el presidente Luis Abinader en su pasado discurso, pudiera servir como una medida más para propiciar la regulación de los indocumentados y así palear la disparidad entre documentados e indocumentados.