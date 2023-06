Santo Domingo, RD.- El profesor Juan Valdez, presidente de la Asociación Dominicana de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-TESOL), dijo que en las escuelas públicas dominicanas los estudiantes no aprenden inglés porque el Ministerio de Educación ve el idioma como “relleno” en el currículo, y no dota a los docentes de medios necesarios para que puedan enseñarlo como lengua extranjera.

Valdez expresó que es falso lo dicho por el ministro Ángel Hernández de que unos 2,400 profesores de inglés de escuelas públicas no poseen las competencias lingüísticas para enseñar el idioma. Sostuvo que desde hace 15 años la DR-TESOL realiza investigaciones y evaluaciones que demuestran que el docente de escuela pública dominicana tiene en promedio un nivel B1 de competencia lingüista, que es un nivel intermedio de inglés. Puntualizó que si no se aprende inglés en las aulas es porque los docentes “no cuentan con nada, el ministerio no les da nada”.

Explicó que el profesor de inglés en país no recibe apoyo, no tiene un sistema de acompañamiento y seguimiento efectivo y ni siquiera cuenta con los medios y recursos para el aprendizaje, lo que va en detrimento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Falta de gestión eficiente

Valdez sostuvo que el principal problema que tiene la educación pública dominicana es de gestión. Argumentó que cada ministro que llega viene con sus propias ideas. “Ni siquiera respetan los planes estratégicos y operativos del mismo Gobierno en el que están”, indicó.

Agregó que también carecen de la pericia. A su juicio, lo que más caracteriza a la actual gestión del Ministerio de Educación es la impericia y la falta de gestión porque no dominan los temas.