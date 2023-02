El turismo de cruceros crece en enero 191% respecto a enero 2022, siendo el mes de mayor llegada de cruceristas de la historia del país.

Santo Domingo.- El turismo en el año 2023 arrancó igual o más fuerte que en el año 2022, el cual fue el mejor año de la historia para República Dominicana. Así lo afirmó el ministro de turismo David Collado, durante su habitual presentación sobre los resultados del sector ante los medios de comunicación del país.

Según los datos presentados, el recién terminado mes de enero se convirtió en el mejor mes de enero de la historia para República Dominicana con la llegada de casi un millón de visitantes. Por la vía aérea entraron al país 674,737 turistas para un crecimiento de 27% respecto a 2022; y vía de cruceros llegaron 273,845 cruceristas para un crecimiento de 191% respecto 2022. Eso arroja un total de 948,582 visitantes lo que se traduce en un crecimiento de 52% en llegada total de visitantes por aeropuertos y puertos del país.

“El reto en 2023 es superarnos a nosotros mismos, luego de los extraordinarios resultados de 2022, y lo estamos consiguiendo” afirmó el ministro Collado el cual explicó que esto es el resultado del trabajo incansable del gabinete de turismo encabezado por el presidente Luis Abinader así como del equipo del Mitur; y de la armonía y el trabajo en equipo que se está realizando de la mano con el sector privado para promover y seguir creciendo la llegada de extranjeros al país.

La viceministra de turismo, Jaqueline Mora, explicó que en lo que respecta a cruceros, el mes de enero de 2023 fue el mes de mayor llegada de cruceristas de la historia del país, superando en casi un 50% el récord anterior que era de enero de 2017 cuando llegaron a República Dominicana 186 mil pasajeros, versus los más de 273 mil.

Y no solo fue el mejor mes de la historia en cuanto a llegada de crucerista, también fue el de mayor cantidad de operaciones con un total de 112 operaciones dentro de las cuales se recibió el crucero más grande del mundo, el “Wonder of the Seas” con capacidad de casi 7 mil personas, en el puerto de Taino Bay.

Jacqueline Mora, Viceministra de Turismo