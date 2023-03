Aumento del salario no afectará los precios, el desempleo ni la inflación, según Copardom

SANTO DOMINGO, RD.- La Confederación Patronal Dominicana (Copardom) afirmó este viernes que el incremento aprobado del 19% al salario mínimo para el sector privado no sectorizado, de ninguna manera podrá afectar los precios, el desempleo ni la inflación.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7:00 AM a 9:00 AM, por CDN, canal 37, la presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, sostuvo que, durante un proceso de análisis con sus economistas, determinaron que el aumento del 19% al salario mínimo no debe repercutir en la tasa de desempleo ni en los precios que registran los productos básicos.

“Veníamos haciendo los números con nuestros economistas desde principio de año. Estábamos muy cautos en tomar la decisión, porque esa decisión no podía acarrear que aumentaran los precios ni la inflación. Le planteamos en nuestros economistas que cualquier incremento al salario no podría traducirse en un aumento de precio ni en la inflación, porque de sino de nada sirve ese aumento”, recalcó.

Carga laboral en RD es muy alta

La representante de la institución patronal, subrayó que esta era una de las preocupaciones de los empresarios, debido a que cuando se produce un aumento salarial muchas empresas despiden empleados porque no pueden cubrir la carga laboral. “Incluso, por cada peso, nosotros tenemos que calcular 64 centavos adicionales. Eso es mucho dinero. O sea, una persona que cobra 25 mil pesos, realmente gana RD$40.000”, adujo.

En ese sentido, señaló que los empresarios tienen que pagar pensiones, seguro de salud, riesgos laborales, el 1% de la nómina del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), regalía, vacaciones, cesantía y preaviso, sin tomar en consideración el tema de la bonificación y cualquier permiso que obtenga el trabajado.

“Realmente la carga laboral el República Dominicana es muy amplia, por eso pusimos el tema sobre la mesa, para que en un futuro, si se habla de pacto social, se tome en consideración esa carga laboral”, concluyó.