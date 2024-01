Doctor que fue detenido muestra indignación y denuncia teme por su vida

El doctor Wazar Gómez mostró indignación en un video publicado a través de las redes sociales tras su apresamiento por agentes policiales, en el audiovisual explica como sucedió su detención en San José de Ocoa, este pasado viernes.

Asimismo, dijo que siempre se ha preocupado por las personas que padecen cáncer y enfermedades mentales en la provincia de San José de Ocoa. Manifestó los detalles de su detención y aclaró que la idea del cartel fue para llamar la atención de las autoridades con el fin de encontrar respuestas.

«Señor presidente, ¿por qué hay tantos pacientes de cáncer y psiquiátricos en Ocoa?», decía.

“Me tomó el servicio del DNI, me dio golpe, me metieron a la cárcel y le dijeron a unos presos que estaban ahí que me dieran golpe. He durado un día entero preso, maltratado, humillado y vejado”.

Wazar Gómez