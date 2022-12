Directora del Hospital Hugo Mendoza destaca calidad de servicios

La directora General del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (HPHM), Dhamelisse Then Vanderhorst, destacó este viernes los niveles de eficiencia y eficacia con que funciona ese centro de salud, al señalar que las operaciones administrativas se rigen por el Modelo Iberoamericano de la Excelencia en la Gestión, para obtener los resultados que la población y los usuarios en general esperan.

La doctora Then Vanderhorst destacó que el equipo médico y administrativo de la institución que dirige ha mantenido desde el inicio una cultura organizacional, al tiempo de asegurar que los médicos trabajan en base a protocolos de atención, con el debido soporte del personal administrativo, para una mejor gestión en la calidad de los servicios que ofrecen a los usuarios.

“En eso se traduce el servicio que recibe el ciudadano. La mejora debe ser continua, no debe parar. El hospital siempre está montado en la rueda de la mejora continua y, por eso, la excelencia es sostenible. No nos podemos conformar con recibir un premio, porque no es cuestión de tener una estatuilla, estos resultados tiene que percibirlo toda la gente de interés”, manifestó.

El Hospital Hugo Mendoza no improvisa

La directora del Hugo Mendosa considera que evitar la improvisación y regirse mediante un modelo de excelencia en la gestión de la salud, es fundamental. “La parte administrativa se rige mediante el modelo de la excelencia, que son cinco agentes facilitadores para obtener los resultados en la población, en los ciudadanos y en los resultados globales”, comentó. En ese sentido, dijo que la dirección del centro debe estar altamente comprometida para lograr esos resultados.

Asimismo, expresó que el apoyo del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Dr. Mario Lama, ha sido fundamental para lograr los niveles de excelencia que exhiben, ya que les ha establecido indicadores financieros y de calidad de alta relevancia para superar las metas propuestas.

Ganó premio en categoría Oro

La profesional de la salud también se refirió al Premio Iberoamericano de la Calidad en su versión 2022, en la máxima categoría ORO, que le fue otorgado al Hospital Hugo Mendoza, señalando que ese galardón solo se entrega a las instituciones que obtienen el Premio Nacional de la Calidad, organizado por el Ministerio de Administración Pública.

“O sea, si una institución no tiene el Premio Nacional de la Calidad no puede postularse al Premio Iberoamericano de la Calidad, que lo gestiona la Secretaría General Iberoamericana a la Calidad, conformada por 22 países de Iberoamérica, que son los que coordinan la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiernos de Iberoamérica”, explicó.

Reveló que la próxima cubre se realizará en marzo de 2023 en República Dominicana y estará presidida por Luis Abinader, por lo que el Hugo Mendosa tendrá la oportunidad de recibir el Premio Iberoamericano de la Calidad de la mano del mandatario dominicano.

Además, resaltó que el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza se convirtió en la primera institución pública o privada de la República Dominicana que ha logrado obtener en dos ocasiones el Premio Iberoamericano de la Calidad, en la máxima categoría de ORO, por su altísimo nivel de desempeño. “Eso nos llena de orgullo y satisfacción”, manifestó, visiblemente emocionada.

Las cifras de muertes

Por otra parte, la directora general del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza indicó que la mortalidad neonatal en República Dominicana se ha reducido considerablemente en los últimos años con las estrategias que ha implementado el SNS.

Dijo que las principales causas de muerte neonatal en Latino América son la prematuridad, las infecciones, asfixias y las malformaciones congénitas.

Para enfrentar estos males, dijo que el SNS puso a disposición en los hospitales de todo el país utensilios como cafeína y surfactantes, así como la apertura de unidades neonatales, de mama canguro, unidades diagnosticas con ecocardiografías y cardiólogos en muchos centros y maternidades del país.

Contenido relacionado: Hospital Hugo Mendoza vuelve a ganar Oro en Premio Iberoamericano de la Calidad

“O sea, se han implementado muchas nuevas acciones, protocolos y diagnósticos para los residentes de perinatología. Y eso ha contribuido grandemente a reducir las cifras de la mortalidad neonatal, que incrementaron en 2021 por el abandono de la consulta prenatal durante la pandemia del coronavirus”, comentó.

Sin embargo, consideró que las cifras continúan altas en comparación con los demás países de Latino América, por lo que esperan reducirlas de un 15% actual a un 12% por cada mil nacidos vivos. “Cuba exhibe un 5%, pero ¿qué impacta ahí?: La educación. Nosotros no podemos hacerlo solo y ustedes los periodistas juegan un rol fundamental”, añadió.

Dijo que la solución estaría en la prevención del embarazo en adolescente, y si está embarazada, que no lo oculte y se haga los chequeos médicos correspondientes. Además, sugiere que se eviten las infecciones y los nacimientos prematuros para superar las muertes de neonatales.