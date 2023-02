Director de la ONDP dice que Fiscales y Fiscalías deben hacer caso llamado de la Procuradora

Santo Domingo.-El Director Nacional de Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, manifestó que las cárceles dominicanas tiene un problema gravísimo de hacinamiento en un 70%, esto por la cantidad considerable de prisión preventiva. Razón por la cual los Fiscales y Fiscalías deben responder al llamado de la Procuradora

Unna cantidad considerable de personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales, es muy lamentable que el estado, disponga de millones y miles de pesos. Esto no podemos humanizar a 26,000 privados de libertad.

Rodolfo Valentín Santos manifestó estar de acuerdo con lo que ha establecido el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mag. Luis Henry Molina, y la Procuradora General de la República, Dra. Mirian Germán, ya que una cantidad importante de casos y procesos pueden llegar a soluciones alternas antes de ser judicializadas, humanizar el sistema de justicia, y de creer que una persona puede cambiar si verdaderamente le acompañamos, le aconsejamos y le asesoramos para que dispongan de su comportamiento.

Muchos Fiscales y Fiscalías Barriales no están haciendo caso a los discursos que ha emitido la Procuradora General de la República en el sentido de las medidas alternas de soluciones del conflicto, en el sentido de no judicializar todos los casos.

En el sistema tradicional tenemos sobre 17,000 privados de libertad, y más del 40% está durmiendo en el piso. Esto es una evidencia de una grosera violación a derechos fundamentales.