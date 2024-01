Dajabón, RD. – Personas hasta el momento desconocidas hirieron de bala a un extranjero de nacionalidad haitiana en momentos en que según indicó, trataba de ingresar al territorio dominicano por la comunidad La Vigía del municipio Fronterizo de Dajabón para dirigirse hasta Rancho Viejo en la Vega, dónde supuestamente reside.

Según explicó el extranjero, varios hombres los interceptaron y uno de ellos les realizó un disparo que le alcanzó en el abdomen. Por lo mismo tuvo que correr hasta llegar al lugar donde permaneció herido por largas horas.

El hombre permaneció tirado desde la noche del jueves hasta la mañana de hoy. Este día miembros de la comunidad lo encontraron y dieron parte a la Policía Nacional. El cuerpo del orden acudió al lugar para recogerlo y llevarlos hasta un centro de salud e iniciar las investigaciones.

#NacionalesCDN. –Personas hasta el momento desconocidas, hirieron de bala a un extranjero de naciolidad haitiana en momentos en qué según este trataba de ingresar al territorio dominicano por la comunidad La Vigía del municipio fronterizo de Dajabón para dirigirse hasta Rancho… pic.twitter.com/5thmwAPG9U — CDN 37 (@CDN37) January 26, 2024

Cuatreros haitianos roban 18 vacas a ganadero de Dajabón

Una banda de cuatreros haitianos penetró armados a una comunidad de Dajabón desde donde sustrajeron 18 vacas a un humilde ganadero de la zona.

Un humilde ganadero de la comunidad Santiago de la Cruz en la zona fronteriza de Dajabón ha quedado con las manos en la cabeza, luego de que una banda de cuatreros haitianos penetrara a su propiedad armados y les sustrajeran unas 18 las vacas.

Según narró a CDN el señor Luis Anulfo Carrasco, los cuatreros llegaron armados en horas de la noche y sustrajeron 18 animales de los cuales pudo recuperar 4 que se habían quedado en el camino por donde las cruzaron al vecino país de Haiti.

«Me acabaron los ladrones. De 18 vacas nada más me quedan 4. No encuentro como enfrentar la deuda que tengo. Eran 18 que se llevaban y le seguí los rastros y por eso encontré cuatro. Mucho dinero perdí». Dijo Luis Anulfo Carrasco Flores.

De su lado el presidente de la asociación de ganadero de la zona denuncio el incremento en el robo de ganado por esa parte de la frontera, la cual según este se encuentra huérfana de autoridades, y por lo que pidió al presidente poner atención a este problema.

«Estamos huérfanos porque eso es robo y robo todos los día. No han dejado un caballo, una bestia, todo se lo han llevado y nosotros no contamos con autoridades para cuidar nuestra frontera. Entonces queremos hacer llamado al presidente de la república, que qué es lo que está pasando con la frontera, que no tenemos autoridades para protegerla». Indicó Eustaquio Antonio toribio, presidente de Asociación de Ganaderos.