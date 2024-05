Familiares y vecinos denunciaron que una niña de ocho años falleció en «circunstancias no esclarecidas» en un centro médico en el sector de Herrera. Lo que consideran pudo tratarse de una negligencia médica.

Se trata de Camila Sánchez, quien al llegar de la escuela le dijo a su madre que le dolía la cabeza, por lo que fue llevada al centro médico, ubicado en Santo Domingo.

Candy Mora, madre de la menor, explicó que luego de que el personal médico le suministró el medicamento, la niña empezó a mostrar ciertos síntomas no comunes.

Según expresaron los familiares y allegados a la familia, el centro médico donde ocurrió el hecho no ha querido entregar las analíticas realizadas a Camila, quien cursaba el tercer grado.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregará los resultados de la autopsia del cadáver de la menor en 30 días.

Se trató de una recién nacida, la cual familiares responsabilizan de su muerte a una pediatra de un centro privado de Santiago. Esto, supuestamente, la especialista no atendió los síntomas que la paciente presentaba. Y, minimizó el cuadro clínico, dando un diagnóstico erróneo, despachándola a su casa, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Nuevo La Herradura.

Explicaron que la menor, de dos meses de nacida, se llevó por un cuadro de inflamación abdominal y fiebre. La misma recibió atención y posteriormente la despacharon, por lo que recurrieron a una segunda opinión.

“Ella me dijo que la niña tenía reflujo, problemas de la leche. Me le cambia la leche y me dice que le dé la leche de una vez. Yo quiero que ella pague por lo que ella hizo”,