Denuncian policías extorsionan prostitutas y las obligan a tener sexo gratis con ellos

Varias jóvenes que se dedican a la prostitución en la zona turística de Sosúa, en Puerto Plata, denunciaron que son agredidas y sometidas a constantes chantajes por policías que presuntamente las obligan a tener relaciones sexuales gratis con ellos, a cambio de no ser apresadas.

Las damas aseguraron a este medio que cuando se niegan a tener sexo con los policías, las obligan a entregarles dinero en efectivo o bebidas alcohólicas; o de lo contrario, son encerradas en el destacamento de la Policía Nacional de esa demarcación, durante más de 20 horas en condiciones infrahumanas.

Expresaron que no están dispuestas a soportar más agresiones físicas, extorsiones y sexo con agentes policiales que utilizan el poder en detrimento de mujeres, que simplemente se han visto en la obligación de prostituirse para llevar el sustento de sus familias, ya que muchas tienen hijos menores de edad.

«Hemos formado un grupo de chicas para denunciar este abuso que está haciendo la Policía Nacional en Sosúa. Por favor necesitamos que nos ayuden y que vengan aquí, para que esto se difunda y ellos puedan dejarnos tranquilas; para buscar el sustento de nuestra familia y nuestros hijos», escribió a este medio una joven que se decica a la prostitución.

Contenido relacionado: Jóvenes que se dedican a la prostitución denuncian maltratos en cuartel policial de Sosúa

Prostitutas de Sosúa están cansadas de abusos

Agregó que: “Estoy escribiendo porque soy una chica que me dedico a trabajar en Sosúa. La policía de Sosúa no permite que nosotras las chicas desarrollemos nuestro trabajo para poder mantener nuestra familia y para poderle dar comida ellos. No permiten que andemos en la calle porque nos agarran presa y nos llevan como si resultasen o una ladrona; o como si hubieran matado a una persona, donde no es así. Ellos nos violentan nuestro derecho como ser humano, no permiten que andemos en la calle a ver si andamos hasta bien vestida y como quiera”.

Sin embargo, expresaron que los agentes policiales se las llevan presas aunque tengan vestimentas formales y las ponen a dormir en una cárcel sin baño. “Solo hay un séptico lleno de gusanos y heces fecales propicia a que nos dé una enfermedad o coger una bacteria”.

Afirmaron que cuando las llevan detenidas en la camioneta de la Policía Nacional, las extorsionan pidiéndoles dinero en efectivo y si no tienen para dales, las encierran como animales. “Ya estamos cansadas de esto, por favor ayúdennos, todas las chicas estamos cansadas”, manifestaron a través de nuestro número de WhatsAppCDN 849-637-3737.