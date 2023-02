Denuncian policía municipal de Pedernales desaparece hombre luego de ser golpeado

PEDERNALES, RD. – Un hombre denunció que su hermano tuvo una pelea con otra persona hace cuatro días, razón por la que la policía municipal de Pedernales lo habría montado en la camioneta, pero esta es la hora que no ha vuelto a saber de su paradero.

Wilquenson José, está sumamente preocupado porque su hermano menor, de 17 años, lleva cuatro días desaparecido después que la policía municipal de Pedernales lo montó en la camioneta de la institución, según denuncia.

“De ahí el muchacho salió huyendo para el parquecito, luego le cayó un grupo atrás y le dieron un palo, por eso cayó inconsciente. Luego le echaron agua en la cabeza y los vecinos llamaron a la policía. Se lo llevaron, pero nunca llegó a la policía ni aparece por ningún lado”, narró Wilquenson José Denunciante.

Explica que ha recorrido los lugares donde podría estar su hermano, pero ha sido imposible.

“Ya no soporto más, no tengo esperanza de que esté vivo. Le pregunté a la policía y no me dicen nada”, agregó José Denunciante.

El hombre de Nacionalidad haitiana, quien narró en qué situación se enteró que su hermano estaba en problemas, manifestó que el trato que le dieron en la policía cuando fue a preguntar por su pariente no fue el correcto.

La institución del orden municipal, dijo fuera de cámara, que tiene en investigación, tres personas involucradas en el inconveniente con el joven desparecido.

Por: Junior Feliz