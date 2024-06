Denuncian mantienen preso a dos vigilantes privados sin presentar acusación

Santo Domingo, República Dominicana. – Un grupo de familiares de dos agentes de seguridad privada afirmaron que estos se encuentran presos de manera ilegal desde hace tres días en el destacamento de la Policía Nacional La 40 de Cristo Rey, acusados, según ellos sin evidencias, de ser cómplices de trabajadoras sexuales que acostumbrara a robar a sus clientes en las cabañas donde estos realizaban su labor.

Según indicaron, los Vigilantes prestaban servicios en el Hotel 3D y 3D VIP ubicados en la avenida Ovando de esta ciudad capital, cuando se produjeron varios casos que según los familiares de los vigilantes son comunes en esta zona.

Se trata de Nuevo Encarnación y Evaristo Gonzales de la Cruz, vigilantes de la Compañía Seguridad Gigante están detenidos en el destacamento de la 40 en Cristo Rey desde el miércoles 29 de mayo y hoy sábado, pasadas las 48 horas de ley, aun no lo procesan, ni levantan cargos, según María de La Cruz hija de uno de los vigilantes. Los familiares de los presos acusan al fiscal Reginaldo Contreras Mejía y al coronel del destacamento La 40, de apellido Tapia Quezada, de pretender involucrar en estos casos a personas inocentes.

“Ellos saben dónde buscar esas mujeres, el fiscal no nos atiende y el policía solo calla, mientras que dos padres de familias están allí pasando trabajado en una cárcel que no merecen”, afirmó la dama. Argumentó que estas mujeres entraron al lugar con sus clientes y no había razón para impedir que se vallan de lugar.