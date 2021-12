Crean Consejo Empresarial de Alto Nivel en Cumbre de Puerto Plata

Puerto Plata, RD.- Fue creado en la Cumbre de Puerto Plata el Consejo Empresarial de Alto Nivel (CEAN) en el marco de la Alianza para el Desarrollo en Democracia entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con el propósito de lograr el fortalecimiento de la democracia por vía de la estabilidad de políticas públicas, la institucionalidad y transparencia, fundamentados en la colaboración, la seguridad jurídica, el crecimiento económico y la creación de empleos, con el apoyo de la academia.

Este consejo estará integrado por empresarios de cada país miembro de la ADD, procurando la participación de representantes de los principales sectores de sus respectivas economías, idealmente vía sus gremios empresariales.

El CEAN trabajará como puente para que el sector privado formule recomendaciones y reportes conjuntos a sus respectivos gobiernos. Además promoverá la formalización de Diálogos Económicos Internaciones de Alto Nivel, sus siglas en inglés (ADD High-Level Economic Dialogues) primeramente con los Estados Unidos.

Comunican que el Consejo Empresarial creará un Consejo de Directores de siete miembros que seleccionará un Chair y dos Vice Chairs de entre sus miembros.

Entre tanto, los participantes sufragarán sus propios gastos para participar en reuniones periódicas y rotativas entre los países miembros de la ADD.

La organización procurará la integración de representantes del sector privado empresarial de los Estados Unidos.

Además, considerará extender, recíprocamente, status de Observador a organizaciones afines como lo serían el US-Mexico Economic Council (que abriga el US-Mexico CEO Dialogue). También el CEO Forum of the Summit of the Americas y ACCLA, así como agencias financieras multilaterales tales como el BID. Además de la CAF y el Banco Mundial, entre otras.

Puedes leer: Salud de Jean Alain Rodríguez no requiere internamiento según médicos