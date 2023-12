Constitucionalistas con criterios divididos por advertencia del juez Alejandro Vargas

Santo Domingo, RD. – La advertencia del juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, sobre que no cederá ante intereses particulares, aunque como represalia Estados Unidos le quite la visa, encontró opiniones diversas entre expertos en derecho constitucional, algunos de acuerdo y otros con visión diferente.

El experto en derecho constitucional, Marino Elsevyf, definió como valiente las declaraciones del magistrado José Alejandro Vargas y señaló la agenda de algunos jueces electos que asumirán cargos el 28 de este mes.

Contrario a esta posición se manifestó el jurista Carlos Salcedo, quien sostiene que el pánico no debe cundir en el país con la llegada de los nuevos magistrados de la alta corte.

Sin embargo, el también jurista Cándido Simón, asegura que en la nueva matrícula del Tribunal Constitucional habrá un grupo con agenda conservadora y que sería a lo que el magistrado Vargas lanza su advertencia.

Los expertos consultados coinciden en que el método para tomar decisiones en el Tribunal Constitucional no permitiría establecer agendas particulares.

La advertencia de Alejandro Vargas

El juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, afirmó que el tribunal nunca ha estado tan amenazado como ahora.

Aseguró que algunos de los jueces que dejarán el TC le han externado su preocupación de que el tribunal pueda ser afectado por intereses particulares.

La declaración la realizó durante un evento reciente donde Vargas puso en circulación el libro “El Tribunal Constitucional y las garantías de derechos fundamentales”.

En el evento expresó: «Todo el mundo sabe que eso es posible, pero yo puedo asegurarles a ustedes, que yo no me prestaré nunca a apoyar ningún interés particular».

El juez compartió las supuestas inquietudes de sus colegas, y advirtió que no se quedaría en silencio si observa un sesgo que pueda afectar las decisiones del tribunal, «si eso pasara señores… mis colegas verán las garras y no voy a guardar silencio».

“Porque este país no van a hipotecarlo y si los americanos quieren que me quiten la visa como se la han quitado a otros, que me la quiten como se la han quitado a otros”.

Conozca los nuevos jueces del TC

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió a los jueces Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, Sonia Argentina Díaz, Inoa De Sánchez. Además, a Army Esperanza Ferreira Reyes, Amaury A. Reyes Torres y Fidias Federico Aristy Payano para ocupar las cinco vacantes disponibles en Tribunal Constitucional (TC) por nueve años.

De los jueces seleccionados, se designó a Napoleón Ricardo Estévez Lavandier para presidir ese tribunal. Mientras que su primer sustituto será Miguel Valera y Eunisis Vásquez, su segunda sustituta.

Estos serán juramentados el día 16 de diciembre, de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo. Tomarán posesión el día 28 de diciembre, justo después de que venza el período de los cinco magistrados a sustituir.