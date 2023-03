CONEP apoya lucha contra la corrupción y la impunidad

Puedes leer: Biden pone de ejemplo la lucha anticorrupción en República Dominicana

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, es insistente en su llamado a los distintos sectores a preservar lo que para él son los mayores activos de la República Dominicana, la paz social y la estabilidad política.

Para el empresario, ambos activos son y han sido fundamentales para el crecimiento de la economía y un gran atractivo para los inversionistas extranjeros.

Al participar en la entrevista especial de elCaribe y CDN, el representante empresarial respondió acentuando esos aspectos cada vez que se le cuestionó sobre el ambiente que se generó en el país a raíz del caso Calamar que involucra a tres altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del pasado gobierno.

“El Conep ha sido reiterativo en que apoya la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, eso es algo que hemos respaldado siempre, en el sentido de percepción de riesgo, las consecuencias, pues son parte fundamental de la estabilidad, de la convivencia que se tiene en democracia; obviamente, siempre con respeto al debido proceso, el respeto a los derechos humanos y apelando a que la Justicia se siga fortaleciendo para que el régimen de consecuencias salga producto de los procesos judiciales, y sencillamente se haga dentro de un marco de equilibrio que no afecte la estabilidad y genere un mar de incertidumbre” puntualizó.

Cuestionado sobre la reacción del Partido de la Liberación Dominicana tras el sometimiento de altos dirigentes en el caso de corrupción Calamar, llamó a todos los sectores a reducir los niveles de tensión.

“Todos estamos llamados a mantener esa paz social y la estabilidad política que ha tenido el país en los últimos 60 años, con sus altibajos; realmente los procesos judiciales deben llevarse apelando al debido proceso, hay el derecho a la protesta, sin represión, pero todos estamos llamados a poner por delante nuestro país, esa paz social y la estabilidad política”, sostuvo el presidente del Conep.

Fue reiterativo en recomendar que los casos se lleven con respeto al debido proceso. “En la Justicia, el debido proceso, y todos tienen derecho a hacer manifestaciones, pero siempre debe primar la paz social y la estabilidad política”, insistió el representante del gremio.

Marranzini sostuvo que los empresarios de otros países comparan la situación interna de sus naciones y otro país y que valoran la estabilidad que hay en la República Dominicana.

“Se puede destacar que lo que para otros es un gran problema en nuestro país no existe o existe de otra manera, o sea, hay que reconocer que el clima de confianza que existe en nuestro país, basado en esa estabilidad política, basado en la respuesta a la pandemia, pues resulta en un gran atractivo para empresarios que tienen ese tipo de problemas en su país y se sabe que la situación en otros países es muy compleja porque tienen otro tipo de problemas más complicados, de tipo político y social”, observó el presidente del gremio empresarial.

En ese sentido, valoró la Cumbre Iberoamericana que se realizó recientemente en el país y que incluyó un foro empresarial.

La entrevista estuvo encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nelly Familia, y las comentaristas de Despierta con CDN, Katherine Hernández y Julissa Céspedes. Celso Marranzini estuvo acompañado del director ejecutivo del Conep, César Dargam.

El reto es bajar tasas de interés

El presidente del Conep sostuvo que la inflación que se registra en el país es consecuencia de toda la turbulencia mundial desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania. Explicó que los gobiernos se vieron obligados a tomar medidas para reabrir la economía y que ahora la subida de las tasas de interés para contener la inflación es consecuencia de eso.

“Todo esto ha hecho que pasáramos de la reactivación económica a una inflación galopante a nivel global, ahora se toman medidas para controlar esa inflación y en todo eso el sector privado ha estado trabajando de la mano con las autoridades y los demás sectores y ha logrado ser resiliente a unos niveles nunca imaginados y nos hemos adaptados con optimismo de que la economía va a seguir avanzando”, dijo expresó Celso Juan Marranzini.

Resaltó el aporte del sector privado a la economía con más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) y que ha sido clave en la recuperación de la economía producto de la confianza que tiene en el país por la estabilidad política y la paz social del país.

“Siempre tenemos la esperanza que este momento va a pasar, todavía queda una etapa difícil porque las altas de interés afectan de manera muy negativa la inversión y sabemos que lo vamos a superar, pero mientras tanto hay que esperar que pase porque todavía hay un trecho que recorrer, pero estamos confiados por la confianza que exhibe nuestra economía, por lo mismo que caracteriza a los dominicanos y vamos a seguir avanzando y generando nuevos empleos”, afirmó el representante del gremio empresarial.

En ese sentido, valoró el foro empresarial que se desarrolló en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se realizó recientemente en el país.

“Fue una gran oportunidad para el país no solo por ser la sede sino porque mostramos muchos logros que tenemos para mostrar como país y empresariado y llegamos a este compromiso, que en la parte social es la capacidad que tenemos como país de sentarnos en una gran mesa no solo con el Gobierno sino con otros sectores para llegar a acuerdos para la toma de decisiones en favor del país”, expresó Marranzini. Agregó que el pacto social que se hizo en el marco del cónclave consiste en la búsqueda de promover acuerdos con distintos sectores para lograr las mejores soluciones a los problemas de cada país.

DR-Cafta y arroz

Sobre la preocupación que hay en el país por el desmonte de los aranceles a la importación de arroz a partir de 2025 producto del acuerdo de DR-Cafta, sostuvo que es un tema que se viene trabajando pero que fue relegado por la pandemia. Dijo que ahora corresponde apoyar al Gobierno y a los productores nacionales para que no desaparezcan.

“Nosotros apoyamos que se hagan las debidas diligencias para que esos sectores no terminen tan impactados que tengan que desaparecer por importaciones que vienen en ventaja o porque tienen otro tipo de apoyo de su gobierno”, expuso Marranzini.

“Es un tema al que hay que prestarle atención y que apoyar lo que ha dicho el gobierno que se debe buscar una solución por la vía diplomática, y se hará todo el esfuerzo para aplazar, por el impacto que tiene y la incidencia en 22 provincias del país y 300 mil empleos directos e indirectos”, comentó.

Igualmente, observó que ese tema también tiene un impacto en la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.

“Imagínense que con la pandemia no teníamos conexión marítima, no teníamos conexión aérea, sin embargo en ningún momento hubo carencia de ninguno de los productos básicos de la canasta fuera agropecuario o industriales y eso es algo que debemos valorar y no podemos olvidar lo que pasó”, consideró.

Haití preocupa a la región

El presidente del Conep dijo que la inestabilidad y la violencia que vive Haití es una tema que preocupa a toda la región porque amenaza la seguridad en todo el litoral del Caribe. En tanto, consideró que para la República es un problema de seguridad nacional que debe ser atendido.

“Es un tema de altísima preocupación no solo para nosotros sino para otros países, y de toda la región porque el tema haitiano es un factor real para la inestabilidad para todos los países de la región del Caribe”, apuntó.

Agregó que el tema fue planteado en la Cumbre Iberoamericana y que el sector empresarial apoya las acciones que ha ido adoptando el gobierno para enfrentar el problema.

“Estamos llamados a proteger la frontera, a propugnar por una solución internacional de pacificacion que fue una de las conclusiones de la cumbre, porque ese es un país que no tiene norte y necesita una solución de la comunidad internacional”, expuso.

Dijo que es valioso el papel que ha hecho el gobierno dominicano de llamar a la comunidad internacional para que busque una solución conjunta al problema del vecino país y que la República Dominicana siempre ha estado dando la mano amiga en lo que puede a Haití.

Llama a evitar dinero ilícito campañas

El presidente del Conep llamó a tomar las medidas que sean necesarias para frenar la campaña electoral a destiempo como mecanismo para abaratar el costo de la política en el país. “Hemos sido reiterativos en que debe fortalecerse la capacidad de auditoría, de control, precisamente para evitar que el dinero ilícito ya sea de corrupción o de otros ilícitos como el narcotráfico permeen los partidos políticos o la campaña”, observó. Celso Marranzini agregó que el sistema de partidos políticos es fundamental para la estabilidad del país y que, por tanto, debe ser preservado y fortalecido. “Es un tema pendiente que debe tomarse en cuenta, como controlar la campaña, el tiempo que dura la campaña, una campaña electoral interminable lo que hace es demandar más recursos, mucho más allá del control que pone la ley”, expuso. En tanto, el director ejecutivo del Conep, César Dargam, criticó que con la modificación a la ley del Régimen Electoral no se bajaran los topes de gastos para la campaña y precampaña electoral. Dijo que los límites que se mantienen en la ley son muy altos y que por eso se sigue gastando mucho dinero en las actividades electorales.

Por: Yanessi Espinal / el Caribe