Comunicadoras se unen para llevar mensaje a las mujeres en conmemoración al Día Internacional de la Mujer

Santo Domingo RD.- Un grupo de jóvenes comunicadoras dominicanas de diversas áreas unieron sus voces para llevar un mensaje a través de un audiovisual difundido en redes sociales, dirigido a todas las mujeres, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa de enviar este mensaje a la sociedad ha sido de las comunicadoras Rommy Pichardo y Petronila Polanco, quienes se unieron en una sola voz con destacadas comunicadoras que laboran en diferentes medios, academias, instituciones públicas y privadas y de manera independiente, ellas son: Elissa Germán, Jenniffer Peguero, Milian Solano, Kharla Araujo, Yezmin Cabrera, Mirla Hernández, Desirée Santos, Magdalena Nuñez, Leidy Pérez, Patricia Luciano, Anyi Lizardo, Dirsy Luna, Leyla Yépez, Honey Perez, Jucely Daimeé, Lisa Corporán, Patricia Rosado, Lisbeth Montás, Génesis Fermín, Ely Encarnación, Paola Cabrera, Laura Guzmán, Elizabeth Fondeur, Mabel López, Francina Corona, Patricia Perez, Roelisabell García, Mariela Genao, Viancamely Alcántara, Ana Mercy Otáñez, Marjorie Félix, Lily López y Milizen Uribe.

‘‘La finalidad de crear este mensaje ha sido el de demostrar que unidas somos más y podemos llegar más lejos. Debemos luchar juntas para que se hagan cumplir nuestros derechos, porque juntas somos imparables’’, expresaron las comunicadoras.

Agregaron que no solo en este día la figura de la mujer debe ser resaltada y que se deben crear cada día más iniciativas como esta, para que juntas continúen cerrando brechas de desigualdad y construyendo una sociedad equitativa y respetuosa, por la cual han luchado tantas mujeres a través de la historia.

La iniciativa pone en relieve el rol de la mujer en la comunicación, como medio de diversas áreas para generar conversaciones más positivas sobre el género femenino.

El mensaje escrito dice:

Mujer, en este y todos los días, te celebramos porque

Eres vida

Eres inspiración

Eres amor

Eres única

Eres luz

Eres valentía

Eres bendición

Eres virtuosa

Eres hija de Dios

Pero hoy, como comunicadoras, alzamos nuestras voces para pedirte que

Construyamos una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades

No permitas que se refieran a una mujer con palabras denigrantes

No midas el valor de una mujer por la cantidad de seguidores

No tengas miedo de expresarte

Ora por tu amiga, aunque no te escuche

Brilla con tu propia esencia

Luchemos para erradicar la violencia contra la mujer

Ama tu cuerpo

Lo externo no te define

Amate y acéptate

No critiques, ayuda

No límites tus sueños

Apoya a tu amiga con su negocio

Ama sin esperar nada a cambio

Abraza tus fortalezas

Ten compasión con tus sombras

Créete capaz

Agradece

Pon límites

Saca tiempo para ti

No difundas rumores

Cuando admires a una mujer díselo

Si necesitas ayuda, pídela

Si te caes, reconstrúyete

Lucha por tus derechos

Pero sobre todo, unamos fuerzas, porque cuando una gana, ganamos todas.