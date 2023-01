CODOPSI asegura que mientras a nivel mundial disminuyen muertes violentas, en RD aumentan

Santo Domingo. – El presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) Hanoi Vargas, advirtió que, mientras las estadísticas mundiales reflejan una disminución de las muertes violentas, en la República Dominicana sucede todo lo contrario, registran un considerable aumento.

Vargas calificó como preocupante el marcado aumento de la violencia en el país porque no guarda relación con lo que sucede en el resto del mundo.

Hanoi Vargas explicó que a nivel mundial la violencia ha decrecido en el orden de la mortalidad como resultado del fenómeno, lo que implica que entre crímenes violentos y guerras se comprueba que ha habido una disminución con muertes vinculadas con ese tipo de patrones de comportamiento donde está envuelta la violencia en su máxima expresión.

El profesional de la conducta humana explicó que desde el año 2002, de los 57 millones de habitantes que murieron en el mundo, 742 mil fueron por temas de violencias.

Agregó que 843 mil personas se suicidaron, entonces se crea el llamado de atención de que más fácil que decide una persona quitarse la vida a que se la quiten.

En República Dominicana, casualmente, nosotros tenemos los dos problemas en su máxima expresión, tenemos el aumento del suicidio, y tenemos también el aumento de la violencia que cada día diezma la sociedad por su impacto negativo, entonces es un llamado de atención, qué pasa, mientras un fenómeno decrece a nivel mundial aquí se mantiene y va en aumento, y aparte de eso, se le suma los que deciden quitarse la vida por otro tipo de problema en el orden de la salud mental. Hanoi Vargas, presidente CODOPSI en entrevista a programa D’ Agenda

Factores sociales

Puso como ejemplo una estadística que recién acaba de recibir, la cual da cuenta que el 60 por ciento de las personas que mueren se vinculan más a tema de lo socio-comunitario, en el sentido de la interrelación de la sociedad.

«Entonces eso es muy preocupante porque ha sido alterado nuestro sistema de convivencia. A tal punto de que por un asunto de un parqueo o de rayarte el vehículo sin querer, un conflicto a nivel de pareja, las dificultades para aceptar terminar una relación sentimental, general situaciones de violencia». Lamentó Vargas.

Tolerancias que son propias en otro contexto social, aceptables sin mayores inconvenientes, aquí una persona bajo trauma de apego, es inaceptable que una pareja decida abandonarlo, y entonces es que vemos los fenómenos como los que estamos visualizando que un individuo decide quitarle la vida a su pareja a sus hijos, y luego suicidarse. Hanoi Vargas, presidente CODOPSI

“Porque no tolera, no tiene esa capacidad de desapego, tiene un trauma posiblemente vinculado con el apego, y básicamente no tolera la existencia sin esa persona que ha garantizado placeres, seguridad, valores psicológicos propios de la comunicación, o capacidad de reafirmase sobre esa otra persona, y no tolera su existencia sin esa persona”. Señaló el profesional de la salud mental.

Sobre los hombres agresores que llegan al extremo de matar a su pareja, a sus hijos y suicidarse, en el caso de los vástagos, en su razonamiento distorsionado, entienden que es mejor terminar con sus vidas antes de “dejarlos en el mundo pasando trabajos” sin su madre y su padre.

