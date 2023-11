Ciudadano denuncia fue víctima de abuso policial

Circulan en redes sociales varios videos con los que un ciudadano Jean Michel Duarte denunció que fue víctima de abuso policial por parte de cuatro agentes.

El denunciante habría sido interceptado por los policías cuando estaba en un vehículo de una compañía de transporte en la entrada de su casa.

Duarte se quejó de que a pesar cooperar con agentes, estos no se dirigieron a él con buen tono, y que realizaron una revisión se prolongó más de cinco minutos antes de que comenzara a grabar el incidente.

El hecho ocurrió la noche del pasado jueves en la calle Bolívar con Máximo Gómez, Distrito Nacional.

El joven resaltó que luego de haberle revisado y de que le indicaran que todo estaba en orden, uno de los agentes lo detuvo para revisarlo en sus calzoncillos.

Mensaje publicado por joven víctima de abuso policial

AYÚDENME A DENUNCIAR ESTE ABUSO MILITAR‼️

Este post lo estoy subiendo sin haber podido pegar un ojo en todo la noche. El miedo, la ira contenida, las ganas de hacer pagar a esos que “deberían” estar para “salvaguardar” la sociedad dominicana se apoderan de mí.

En la madrugada de hoy, 23/11/23, llegaba yo a mi hogar pidiendo un servicio de Indrive, en la esquina de Bolívar con Máximo Gómez nos detienen dos militares en un motorizado (ojo no son los que ahí aparecen) ellos nos mandan a enseñar nuestros papeles y a bajar del vehículo para una requisa. La verdad ellos nos trataron bien, todo fluyó sin problemas, pero igual me resultó extraño, aun así logramos pasar todo sin problema y seguimos la marcha, la cual faltaba menos de una esquina para llegar a nuestro destino. Menos de tres minutos ya cuando estoy a las afuera del residencial donde vivo, sacando mi cartera para pagar, llegaron estos.

“Oficiales” para de la misma manera que los anteriores, dizque que nos bajáramos para revisarnos. El que logran ver en el primer video desde que bajo la ventanilla me empieza hablar en tono no muy amable. Le digo – Oficial, esto es un servicio de Uber y esa es la entrada de mi casa, ¿pasó algo?

Me dice -bájate que hay que revisarte … Ok, sin problema, accedo, el video comenzó más de cinco minutos después de él estar con todas mis cosas revisándome. Consecuencia perdí mi cédula… Ya lo que sigue lo logran ver ustedes en los videos. Entiendo que en ninguno de los momentos le falte el respeto, mantuve una forma muy servicial sin impedir su trabajo. Mi molestia empieza cuando uno de ellos me dice que me ponga los tenis, que ya todo bien y trato de entrar a mi casa y ese mismo oficial con el que empezó el video me vuelve a detener, a revisarme dentro de mis calzoncillos. En ese momento entendía que era un ensañamiento con mi persona y por eso entendía que tenía que darme su nombre. Cosa que no hizo y cito

“Yo no tengo que darte mi nombre (palabra obscena)” ¿Creen que esa sea la respuesta de un Policía Nacional?

Quiero denunciar su abuso de autoridad, quiero denunciar su ensañamiento personal sin ningún motivo, quiero denunciar los golpes, empujones, pisotones que cuatro oficiales me hicieron.

QUIERO DENUNCIAR A LA POLICÍA NACIONAL.