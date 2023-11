Santo Domingo, RD.- Al llegar este martes la fecha límite donde se tienen que someter las candidaturas municipales, las alianzas políticas que se han concretado junto al oficialismo ya tienen sus elegidos, mientras otros aún no están confirmados.

A consideración de Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y vicepresidente nacional del PRM, el partido oficialista ha concluido la primera de dos fases de alianza junto a más de 20 organizaciones. Sin embargo, continúan evaluando otras alianzas de cara a las elecciones de mayo del 2024.

En ese sentido, el vicepresidente nacional del PRM dijo durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que existen las posibilidades de pactar alianzas más adelante en los diferentes niveles, aunque aún no hay nada concreto.

No es que no se haya avanzado en algunos puntos, pero no hay nada concreto; o sea yo no te puedo decir tajantemente esto va a ser así, sí o no. Pero están todas las posibilidades.

Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) y vicepresidente nacional del PRM.