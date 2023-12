Pedernales, RD. El Senador Dionis Sánchez, se reunió con los cancelados del puerto de Cabo Rojo que exigen sus prestaciones labores y otros beneficios de Ley, donde le puso a la disposición dos abogados para orientarlos en el tema laboral y legal.

«La empresa está en violación Flagante de los derechos que contempla la Lay 16-92 sobre derechos del trabajo. De manera que nosotros, tal y como dice el senador estamos aquí es para verificar las cosas y la orientación que es el objeto de él hacer este tipo de actividad». Dijo unos de los abogado que asesora a los empleados.

Decenas de obreros del puerto de Cabo Rojo que reclamaban sus derechos laborales, están recibiendo asesoría de la ley laboral, para que tengan conocimientos de la forma que van actuar, de pues de haber sido cancelados por la Empresa Mexicana ITM.

Los denunciantes, narraron la forma abusiva que los cancelaron, según cuentan.

Y también el maltrato que le hicieron dentro de la empresa.

«La encargada de recursos humanos yo no sé que es lo que le está pasando con la gente de Pedernales, pero ella ma obligó, firma, firma y me dijo que me iba a votar sin derecho».

De su parte, el senador Dionis Sánchez dijo que las razones que está actuando no tiene nada que ver con la política. Sin embargo dijo que lo elegieron para defender los mejores intereses de la provincia de Pedernales

Por Junior Felíz.