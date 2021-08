Aumento del precio del pollo: un evento subversivo

La carne de pollo es la principal fuente de proteína animal de miles de familias dominicanas

Santo Domingo, RD.- El precio de la carne de pollo ha aumentado significativamente en días recientes. La causa es la sustitución de la carne de cerdo por la de pollo debido a la propagación de la fiebre porcina africana, que afecta la producción de cerdo a nivel nacional.

El Gobierno ha reaccionado de manera tímida ante un evento que es muy peligroso, pues la carne de pollo es la principal fuente de proteína animal de miles de familias dominicanas.

Varios funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader han intentado promover el consumo de la carne de cerdo para quitarle presión a la demanda de carne de pollo. Se han publicado videos y fotos de algunos de esos funcionarios disfrutando de un sabroso chicharrón de cerdo, pero eso no es suficiente para dar tranquilidad a una población que es muy desconfiada en temas que pueden afectar su salud.

Te puede interesar: Productores de cebolla denuncian Ministerio de Agricultura suspende pago de deuda

Tal como me comento un querido amigo en el día de hoy: “si hay millones de personas en el país que no se han inoculado porque desconfían de la vacuna contra el COVID-19, piensas que esas personas se comerán un pedazo de cerdo con la incertidumbre de si ese animal tenía o no la fiebre porcina africana".

En la República Dominicana se consume mensualmente alrededor de 19 millones de libras de carne de cerdo y de 68 millones de libras de carne de pollo. Si la demanda de cerdo se reduce a cero, y se asume que la mitad de esa demanda se traslada a pollo, la demanda de ese alimento se incrementaría en casi 10 millones de libras al mes.

El gobierno anunció la importación de un millón de libras de carne de pollo para enfrentar el aumento de la demanda. Es obvio que esa cantidad no es suficiente para equilibrar ese mercado. A menos que se liberalice la importación de pollo para satisfacer el exceso de demanda, habrá nuevos aumentos del precio de ese alimento.

Espero que las autoridades sean eficientes en resolver ese problema, antes de que se convierta en algo subversivo.

Por: Jaime Aristy Escuder