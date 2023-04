Así es Hércules WC-130J, el avión cazahuracanes que llegó a RD

Santo Domingo, RD-. El Hércules WC-130J, también nombrado como el coloso de los cielos o el avión cazahuracanes, ya está en República Dominicana para promover cómo actuar ante la temporada de huracanes 2023, la cual se prevé inicie a partir del 1 de junio y avance hasta noviembre.

Este imponente avión militar, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, mide 29.8 metros de largo, distancia similar a la de una cancha de basquetbol. Pero esto no es lo más impresionante. Su envergadura alcanza los 40.4 metros, cifra con la que supera a la columna de 36 metros del Ángel de la Independencia, ubicado en la Ciudad de México.

Para volar el avión cazahuracanes utiliza cuatro turbohélices, de 4 mil 437 caballos de fuerza cada una, las cuales se encargan de desplazar por el aire a esta nave a velocidades superiores a los 600 kilómetros por hora.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México, el avión cazahuracanes tiene como objetivo volar hasta el interior del ojo del huracán para recolectar información que permita medir la intensidad del meteoro.

Los registros que obtiene a su paso son enviados, vía satélite y en tiempo real, desde la nave al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, “para que sean analizados por los meteorólogos y especialistas”. Por esta razón también es considerado como un auténtico laboratorio en el aire.

Gracias República Dominicana 🇩🇴 and @ONAMET_RDO for welcoming us and @53rdWRS to your country on the #CHAT, and for helping to spread the message about being prepared for hurricane season. pic.twitter.com/2jW8Vlzsqh