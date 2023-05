La jueza Hardys Willmore conoció los detalles del inmueble, propiedad de la entidad comercial Zobor SRL, en la cual Ortiz es accionista

Samaná, RD.- El Tribunal de Tierras de la Jurisdicción de Samaná aplazó para el 19 de octubre la audiencia en demanda interpuesta por Fary Almanzar Fernández, la cual procreo un hijo con el expelotero y salón de la fama David Ortiz.

Pedro Balbuena, abogado de la empresa Inversiones Zobor SRL, y quién representa a David Ortiz, expreso que la señora Fary Almanzar Fernández, ha tratado de despojar a esa compañía de una propiedad que legítimamente le pertenece con una demanda «temeraria» dónde no tiene ningún tipo de derecho.

Balbuena, indicó qué el único argumento que ella alega es que tuvo una relación con el expelotero.

Dijo además que la audiencia del día de hoy era una audiencia de prueba y la señora Almanzar Fernández, no aportó ningún tipo de prueba ante la jueza del Tribunal de Tierra de Samaná, Harlis Idalisy Wilmore King, lo que indica que la justicia impere en este caso y que no se preste a estratagemas y demanda extorsiva como la que ha venido encaminando la señora Fary Almanzar Fernández, no solo en Samaná, también en otras partes del país.

Mientras que el abogado de Fary Fernández Almanzar, Dr. Jorge López, indicó que la audiencia del día de hoy es un proceso del año 2021 donde la estrella del béisbol, pretende desconocer las inversiones cuantiosas que hizo la señora Fary Almanzar Fernández, en una villa, que según el abogado pertenece a David Ortiz, y por lo que les corresponde a la señora según el abogado Jorge López.