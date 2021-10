ANPRAS presenta su nueva directiva para 2021-2023

Santo Domingo, RD.- La Asociación Nacional de Productores de Asfalto de la República Dominicana (ANPRAS) presentó este martes su nueva directiva 2021-2023.

El nuevo presidente de ANPRAS es Ramón Gabriel Aguilera, seguido por el ingeniero Ciprian Campos como vicepresidente; ingeniero Manuel Estrella, secretario; ingeniero Geraldo Genao, tesorero.

Mientras que como vocales están Antonio Dell’Ermo, Nilsa Sanchez y Daniel Medina.

Como asesor de la asociación le correspondió el ingeniero Guillermo Alba.

En otro tema, el ex subdirector de la Policía Nacional mayor general retirado Alejandro Dipré Sierra, advirtió que si en el proceso de reforma policial no se trabajan los indicadores que elevan la tasa de la criminalidad, la misma pudiera no tener los resultados esperados.

Dipré Sierra dijo además que la división por cuadrante del patrullaje policial solo surtirá efectos si se ejecuta en su totalidad y no a medias como ocurrió en el pasado.

El ex subdirector policial cuestiono además que los comisionados para evaluar la reforma, ya en marcha, manejen los fundamentos esenciales de una institución tan difícil como la Policial Nacional.

El experto en investigaciones criminales alertó al presidente Luis Abinader para que no se deje “marear” de quienes definió como expertos de ciencias ocultas.

El presidente Abinader anunció varias medidas como parte de la transformación de la Policía Nacional.

Dentro de estas se incluye la evaluación de desempeño de los agentes, el uso de bodycam y chalecos.

Con asesoría de la policía de España y Colombia dijo que los cambios llevaran su tiempo.

Al tiempo que explicó se debe empezar a ver los resultados desde ahora, porque esa institución necesita una “verdadera transformación”.

La primera medida anunciada como parte de la reforma policial es que se procederá a la evaluación del desempeño de todos los miembros de la Policía a través de un contrato con una firma internacional con reconocida experiencia.