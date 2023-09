Altagracia Guzmán: “Tenemos otro Haití con el tema del dengue”

Santo Domingo, RD.– A propósito de las medidas anunciadas por el Gobierno dominicano para forzar a Haití a detener la construcción del canal que desviaría el río Masacre la exministra de Salud Pública Altagracia Guzmán Marcelino indicó que le inquieta que desvíen la atención de la epidemia que arropa al país con el tema haitiano.

Me preocupa mucho que con el tema de Haití los dominicanos desviemos la atención hacia ese único problema, porque aquí tenemos otro Haití que es el dengue.

Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN la especialista de la salud expresó que a pesar de la cifra de casos es alarmante en todo el territorio nacional la Republica Dominicana presenta varias problemáticas favorecen al desarrollo y propagación de la epidemia.

El problema de República Dominicana es que no hay continuidad a las políticas de Estado; los hogares dominicanos no tienen agua por eso estamos obligados a almacenar el agua. Los ayuntamientos no limpian, los hospitales están abarrotados lo que le cuesta mucho al país, desatienden otras enfermedades ya que todo se vuelca hacia dengue.