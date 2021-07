Santo Domingo RD.- El merenguero Ala Jaza, pidió perdón de manera pública tras las fuertes críticas en las redes sociales de un comentario considerado por los internautas como "irrespetuoso" acerca del fallecimiento de la leyenda del merengue, Johnny Ventura.

El merenguero de calle a través de un video dijo que no fue su intención ofender a nadie, por lo que pide al pueblo y la familia Ventura perdón.

“Le pido perdón a la familia de Johnny, porque no se siente bien leer tantas cosas, comentarios feos”, dijo Ala Jaza en sus declaraciones.

En tanto, por el hecho Jandy Ventura, hijo de “El Caballo Mayor”, expresó que cada cabeza es un mundo y que la del no está pensando en él.

"No sé lo que hizo ni se lo que dijo lamentablemente me interese, yo le tengo estima a Ala Jaza, pero cada cabeza es un mundo y la mía no está pensando en él". Indico Jandy.