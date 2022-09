Agente de vigilancia Najayo Mujeres denuncia abusos del subdirector del centro penitenciario

Santo Domingo, RD.- Una agente del Sistema Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP) denunció este jueves que desde hace tiempo viene recibiendo supuestos abusos por parte de su superior. Se trata de Mayra Corporán, quien está asignada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres (CCR-XX).

Corporán dijo que hoy estando en su puesto de servicio solicitó al subdirector del centro un relevo para acudir al médico. Se sentía mal de salud. Y el permiso se le negó .

Indicó que no tuvo más opción que abandonar el servicio para acudir a un centro de salud.

“Los penitenciarios ya estamos cansados del abuso de poder de algunos subdirectores”, expresó la madre de dos niños visiblemente afectada.

“Lo de él es ya como personal porque en varias ocasiones me lo ha querido poner difícil. Una es que a mí me dieron un permiso para irme a las 6 de la tarde. Vivo en un lugar que se llama Villega, que es muy peligroso y atracan mucho. No puedo irme tarde en mi pasola.

Mayra Corporán, agente asignada al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.