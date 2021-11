Santo Domingo, RD.- Legisladores de distintas bancadas acusaron al diputado, José Horacio Rodríguez, de querer boicotear la aprobación del Código Penal, luego de que éste denunciara que el proyecto de ley contempla una jurisdicción penal militar, para conocer delitos cometidos por los miembros de los cuerpos castrenses.

Luego de acontecimientos y acusaciones de la Operación Coral 5G, en la que acusan a múltiples miembros del cuerpo militar de corrupción, se ha abierto un debate en la aprobación del nuevo Código Penal: La creación de un Tribunal Militar que juzgue las infracciones penales de los agentes.

Esta proposición ha provocado la división de miembros del Senado de la República. Esto porque hay quienes creen que el Tribunal establecería orden y sería un sistema de juicio apropiado para miembros castrenses. Sin embargo, otros lo consideran innecesario debido a que el Código Penal abarca los estatutos que deben seguir militares y civiles.

La denuncia del legislador disparó las alarmas, ahora varios colegas le acusan de crear confusión en la población para torpedear la aprobación de la pieza.

El diputado del Partido Alianza País, Joel Horacio Rodríguez, es uno de los mayores opositores a la propuesta. La razón, porque, según indica, el Código Penal debe aplicarse para todos por igual, sin necesidad de otro mecanismo único para los militares.

Sin embargo, el artículo 303 del proyecto de ley establece en su párrafo 1, cuatro excepciones. En dichas excepciones las infracciones militares no serían conocidas por las jurisdicciones militares.

Si bien, el artículo 254 de la Constitución establece la Jurisdicción militar. Éste instaura claramente que las fuerzas armadas tendrán un régimen disciplinario aplicable solo a aquellas faltas que no constituyan infracciones penales.

Opinión de Horacio Rodríguez en Código Penal

"No es necesario. No hay razón para crear un tribunal especializado a los militares. Todas las personas que inflijan la ley deben ser juzgadas igualmente. No hay que someter una medida contraproducente y tampoco se debe crear una desigualdad entre civil y militar", expresó cuando se le preguntó acerca del Tribunal Militar.

Cabe destacar, que además en la sentencia del 2019, el Tribunal Constitucional discriminó que los tribunales penales militares son inexistentes. También que el ministerio de defensa no puede imponer ningún tipo de medidas de coerción a ningún miembro que esté siendo investigado por infracciones.

Horacio Rodríguez mencionó que son «falacias» las acusaciones hacia su persona de «boicotear» la aprobación del Código Penal, expresando que es su deber como diputado velar porque se aprueben una leyes justas para todos ciudadanos.

