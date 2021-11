Aclaran Baloncesto Vegano rechazó propuesta publicitaria de Falcondo

Santo Domingo, RD.- El presidente del Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Vegano, Kelvin Cruz Cáceres, desmintió este domingo la información de que Falconbridge Dominicana (Falcondo) forme parte de los patrocinadores del evento.

Con estas declaraciones, el también alcalde por el municipio de La Vega, respondió a un twit que posteó el exsenador Euclides Sánchez en su red social, donde crítica que se acepte patrocinio de una empresa que pone en juego la integridad ética del organismo.

“En el tiempo que duré como Senador de La Vega, y con el apoyo de los Alcaldes de esa época, nunca permitimos un patrocinio que pusiera en juego la integridad Ética de los dirigentes y los deportistas veganos. Buscamos patrocinio que no comprometieran su responsabilidad”, escribió el exlegislador en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Kelvin Cruz aseguró que el Comité Organizador no ha recibido por concepto de colocación publicitaria, ni ningún otro tipo, recursos de la empresa Falcondo. “Al contrario, lo que sí recibimos por parte de ellos fue una propuesta de 750 mil pesos para colocar publicidad en nuestro evento, la cual fue rechazada categórica y responsablemente” por la directiva del órgano.

Explica porqué Baloncesto Vegano rechazó la propuesta

Explicó que rechazaron dicha propuesta porque la empresa Falcondo solo se acerca a las instituciones de La Vega cuando quiere explotar a Loma Miranda.

En este sentido, expresó que Loma Miranda es un patrimonio ecológico que “todos debemos proteger y todos debemos de defender”.

Kelvin Cruz ofreció estas declaraciones en un video que difundió en los medios de comunicación y redes sociales, respondiendo a Euclides Sánchez.

Se recuerda que el diputado del PRM, Agustín Burgos Tejada, presentó este viernes formal renuncia como miembro del Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Vegano.

El legislador tomó esta decisión a través de una misiva dirigida al presidente del organismo y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz. Para ello, alegó que Falconbridge Dominicana (Falcondo) forma parte de los patrocinadores.

En este sentido, dijo que es uno de los congresistas proponentes del Proyecto Loma Miranda Parque Nacional. Sin embargo, el diputado vegano recordó que “esta compañía extranjera pretende explotar esa área que defendemos”.

Asimismo, expresó que lamenta no poder formar parte de un comité que recibe recursos de dicha multinacional. No obstante, aseguró que siempre estará a disposición del organismo en todo lo que pueda ser útil, pero no como miembro.

Espera comprensión de los miembros del Comité Organizador Torneo Baloncesto Vegano

El diputado oficialista señaló que espera la compresión de los demás miembros del referido Comité Organizador del Torneo de Baloncesto Vegano.

Por: Juan Ulises De La Cruz