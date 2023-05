Londres. – Luego que la dominicana Alexandra Morel, residente en Londres, Inglaterra, manifestara a través de las redes sociales que se le estaba agotando su y deseaba que el mandatario, en su viaje a esta ciudad, le trajera dos o tres paquetes, se coordinó el encuentro en el que el jefe de Estado dominicano cumplió la petición.

Buenas noches, bueno aquí es de noche. Mire, yo acabo de ver que usted viene para acá, para Londres. Yo vivo aquí y sucede que se me está acabando el Café Santo Domingo que yo me traje el otro día. Yo me estaba preguntando si de casualidad usted me puede traer dos o tres paqueticos de Café Santo Domingo antes que se me acabe, por favor, si no es mucho pedir.