Abinader se reúne con liderazgo nacional tras nuevas medidas migratorias

Santo Domingo, RD.- El presidente Luis Abinader se reunió este jueves con el liderazgo nacional para consensuar las medidas migratorias tomadas y a aplicar en lo adelante en torno a la crisis de inestabilidad que impera en Haití.

En el encuentro, convocado de emergencia, participaron líderes del ámbito político social y empresarial del país.

El presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno busca consensuar las medidas migratorias para garantizar la seguridad nacional. Esto ante la crisis agravada que atraviesa la vecina nación.

Piden medidas migratorias se apliquen sin extremidades

Los representantes de Alianza País (Alpaís) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), favorecieron la postura de resguardar la soberanía. Sin embargo, Guillermo Moreno y Charlie Mariotti entienden las medidas deben aplicarse sin extremismos.

El jefe de Estado estuvo acompañado en el encuentro del canciller de la República, el ministro de Salud, de Defensa y los presidentes de las cámaras legislativas.

Este jueves, el ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, aseguró que la situación de inestabilidad en Haití es preocupante.

Además de las medidas migratorias anunciadas por el Gobierno, Soto Jiménez dijo además, que si se quisiera, el país podría intervenir, ya que hay motivos que así lo provocan, como el secuestro de algunos ciudadanos.

El país está “en pleno derecho, porque nosotros no estamos interfiriendo en la política haitiana. No estamos infiriendo con fuerzas militares en Haití, que debiéramos".

Igualmente, consideró que la gente pierde de vista que “a nosotros no han secuestrado ciudadanos y hay 4 camioneros. entonces estamos en pleno derecho, como el gobierno haitiano no puede garantizar, nosotros estamos en pleno derecho”.

Sostuvo que en Haití no hay un gobierno con el que se pueda mediar, por lo que calificó de oportunas las medidas del gobierno dominicano.

"Por eso el presidente de la República ha hecho un llamado muy pertinente a la comunidad internacional”, detalló.

Al hablar en el programa Despierta con CDN, Soto Jiménez, señaló que República Dominicana está en pleno derecho de tomar estas medidas.

“La situación de Haití es preocupante, y como decía Lilís, yo no me preocupo, yo me ocupo, y eso está haciendo el Estado Dominicano", señaló.