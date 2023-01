Presidente Abinader: Políticas públicas que integren a la gente son vitales para reducir pobreza y desigualdad

Leer también: Acuerdan garantías Desarrollo de Pedernales no afectará áreas protegidas

Azua, RD.- El Presidente Luis Abinader encabezó hoy aquí el lanzamiento del primer Plan Local de Cuidados del país, orientado a la aplicación de políticas públicas que incorporen a la gente en el centro de la estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

El Plan Local de Cuidados de Azua 2023 tiene como objetivo central lograr el reconocimiento del cuidado como necesidad prioritaria para el desarrollo económico y social del municipio, favoreciendo su valorización, redistribución y posicionamiento en la agenda de políticas públicas, desde una perspectiva de derechos, equidad y corresponsabilidad social.

El mandatario dijo que los cuidados no solo son indispensables para sostener la vida, sino que son un motor para la economía, y resaltó, además, que no hay economía que pueda subsistir si las tareas de cuidado no se realizan en el día a día, y que no hay desarrollo si las personas no están bien cuidadas a lo largo de su ciclo de vida.

Al respecto, observó, que “en República Dominicana nos hemos puesto a la vanguardia en la región de Latinoamérica adoptando una nueva agenda de políticas públicas que incorpora el cuidado de nuestra gente en el centro de la estrategia de lucha contra la pobreza y la desigualdad”.

En su discurso, el gobernante citó que la CEPAL estima que el trabajo no remunerado de cuidado representa entre el 18% y el 25% del producto interno bruto en los países de América Latina.

El Presidente Luis Abinader expuso que el trabajo remunerado de cuidado es una importante fuente de empleos para la República Dominicana, indicando, que, durante el año 2021, solo el trabajo doméstico aportó 245,000 empleos, y fue el tercer sector más importante en la producción de empleo femenino y facilitó a muchas otras mujeres y hombres poder ir a sus trabajos sabiendo que su casa y su familia estaban bien cuidadas.

Superación de la pobreza

El Presidente Abinader dijo que la superación de pobreza es una de las metas del gobierno y como parte de estos esfuerzos, citó el plan piloto del Sistema Nacional de Cuidados (las Comunidades de Cuidado), en dos municipios priorizados por sus condiciones socioeconómicas y la alta demanda de cuidados, que son, Azua y Santo Domingo Este.

Dijo que allí, se desarrollan Planes Locales de Cuidado orientados a ampliar y fortalecer la oferta de servicios públicos de cuidado.

Resaltó, también, los alcances obtenidos hasta el momento en la aplicación del principal programa de combate de la pobreza, SUPÉRATE.

De su lado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, dijo que con el Plan Local de Cuidados de Azua, se reafirma el compromiso de ser un Gobierno más presente y efectivo en dar respuesta a las necesidades más fundamentales en el territorio, propiciando políticas públicas centradas en las personas.

Asimismo, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, resaltó que el Gobierno tiene el firme propósito de que las niñas, los niños, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que necesiten de cuidados, reciban de manera oportuna, cálida y en un entorno seguro estos servicios, pero que además las personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a estos trabajos, los realicen bajo un sistema que las proteja, que valore y dignifique este trabajo.

Mientras que Gloria Reyes, directora general del programa Supérate, informó que en la provincia de Azua se esta encaminando a una direccion comprometedora porque la formación técnica en cuidado ofrece grandes posibilidades para contar con oficio.

Inaugura la tercera etapa de Azua II para apoyar el desarrollo agrícola en el Sur

Posteriormente, el presidente Abinader en compañía del director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, dejaron inauguradas una serie de obras hidráulicas que comprenden la tercera fase del Proyecto de Desarrollo Agrícola Azua II – Pueblo Viejo, con una inversión de RD$762.5 millones.

El jefe de Estado destacó que con la terminación de esta etapa se tiene cubierto como se denomina el pleno de Azua, y recalcó que se seguirá expandiendo.

Asimismo, apuntó que está en presupuesto para extender hasta Estebania, Las Charcas y Hatillo. «Sabemos lo que esto significa y nos explicamos como no se había terminado antes», dijo.

Agregó: «Esto señores es crear riquezas y aumentar considerablemente la producción aquí en Azua».

Las obras puestas en operación comprenden un reservorio con capacidad para almacenar 120 mil metros cúbicos, asegurando el riego para más de 26,000 tareas; 13 kilómetros del canal YSURA completamente rehabilitados con revestimiento en hormigón, así como un sifón de 148 metros en su la intercepción con el río Jura.

También, la construcción de la prolongación del canal YSURA en una longitud de 3.2 kilómetros. Para irrigar 5,184 tareas, y la rehabilitación de 49.68 km de caminos y bermas.

Se destaca que el reservorio inaugurado es el punto de partida para instalar la línea de conducción que permitirá incorporar unas 35 mil tareas de las comunidades de Estebanía, Las Charcas y Hatillo a la agropecuaria.

Asistieron al acto, la senadora, Lia Díaz; los directores, del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), José García Ramírez. Del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Santos Badía y el presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Carlos José De Jesús.

También, la presidenta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Luisa Ovando. La directora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Besaida Santana. El alcalde por el municipio de Azua, Ruddy González y las gobernadoras por la provincia de Azua, Angela Pérez y Santo Domingo. Julia Drullard y el director del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Jefrey Lizardo.

Al igual que el Subdirector de Operaciones de Supérate, Waily Lewis. El presidente del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Efrain Toribio, el viceministro de Suelos y Aguas, René Mateo. Los directores, de Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), Iván Hernández y del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Guillermo García.