Santo Domingo, RD.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, dio una voz de alerta de lo que, a su juicio, es un paso al retroceso institucional, en materia de transparencia en el manejo de los fondos del Estado.

El expresidente de la Cámara de Diputados hizo referencia al proyecto de ley sobre fideicomisos que ese órgano legislativo conoce en la actualidad, destacando que “son muchas las ventajas de la figura del fideicomiso para promover el desarrollo, pero eximir los mismos del cumplimiento de la legislación sobre uso de fondos del Estado es un retroceso para la institucionalidad”.

Martínez consideró incorrecta la propuesta legislativa en la cual “se establece que las compras de los fideicomisos públicos no cumplirían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, y que la contratación de personal se haga al margen de la Ley 41-08 de Función Pública. ¡Inaceptable!”.

Entendemos que la Superintendencia de Bancos no debe ser el regulador, porque los fideicomisos públicos no son entidades de intermediación financiera. La fiduciaria debería licitarse, algo que no está contemplado en la ley.

Expuso Martínez.