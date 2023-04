Abel Martínez asegura que dará prioridad al hombre de trabajo

Durante su recorrido en esta provincia, el líder de la oposición visitó el Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en Bayaguana junto al vicario Lorenzo Vargas y se comprometió a impulsar el turismo religioso para atraer visitantes y generar empleos.

Bayaguana, Monte Plata.– El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, durante un encuentro con productores agrícolas y ganaderos de esta provincia, les exhortó a no vender sus tierras por la falta de apoyo, porque a partir del 2024, él se encargará de que el hombre de trabajo sea prioridad en su gobierno y volverán a florecer los campos.

Puedes leer: Abel Martínez dice Gobierno debe explicación sobre dinero del Censo

Martínez escuchó las inquietudes de los presentes, quienes manifestaron frustración por la falta de oportunidades, como es el caso del señor Juan Benítez, quien aseguró que está dispuesto a vender sus tierras “porque ya no tengo fuerzas”.

Abel aseguró que en la actualidad “no hay un gobierno que le duela el campo, porque están pensando en un grupito, en una élite económica de la que tú no eres parte, porque en la élite económica por la que este gobierno está trabajando, usted no está ahí anotado, usted tampoco, simplemente porque el hombre de trabajo no es prioridad para este gobierno, no lo es, pero lo será a partir del 2024”.

“¿Quién le dijo a usted que como joven no tiene derecho a tener un empleo?, ¿quién le dijo a usted que, como mujer, como madre soltera, no tiene derecho a mantener a sus hijos, que coman bien, que puedan estudiar?, ¿quién le dijo a usted que, como agricultor, que como padre de familia no tenga derecho a cultivar su tierra y a ganar y a mantenerse y a echar pa’ lante? Pues les digo algo: he venido a decirle que voy a rescatar el campo dominicano, voy a rescatar este país y junto a ustedes haremos la República Dominicana de la que nos estamos perdiendo”, expresó Abel Martínez.

El alto dirigente político resaltó que siempre cumple lo que dice, porque “fuimos criados con el valor de la palabra; que lo que usted dice, eso usted tiene que hacer porque es parte de su dignidad como ser humano; y les digo: no vendan su tierrita, aguanten que ya falta poco”.

Se compromete a impulsar el turismo religioso para atraer visitantes al Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros

Las actividades de Abel Martínez en Monte Plata iniciaron en el municipio de Bayaguana con la visita al vicario Lorenzo Vargas, junto a quien recorrió el templo sagrado, destacando que el lugar tiene un inmenso potencial para impulsar el turismo religioso.

Vista de Abel Martínez al Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros en Bayaguana

“Las instalaciones del Santuario Nacional, son ideales para crear alrededor un mercado artesanal y que los turistas que vengan a ver esa hermosura y a orar, puedan también comprar artículos que quieran conservar de recuerdo, artículos religiosos y fomentar la gastronomía en los entornos, que también generará empleos. Cuando sea presidente eso será un hecho, con la ayuda de Dios”, aseguró Abel Martínez.