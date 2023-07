Un muerto y varios desaparecidos tras fuertes tormentas

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones extremas en el valle del Hudson, en Nueva York, que causaron la muerte de al menos una persona, anegaron las carreteras y obligaron a cerrarlas el domingo por la noche, mientras que gran parte del resto del noreste de EE.UU. se preparaba el lunes para lluvias potencialmente devastadoras.

A medida que la tormenta se desplazaba hacia el este, el Servicio Meteorológico Nacional extendió las advertencias de inundaciones repentinas en Connecticut, incluyendo las ciudades de Stamford y Greenwich, antes de entrar en Massachusetts. Los meteorólogos dijeron que algunas zonas podrían recibir hasta 12 centímetros de lluvia.

Significant flooding in Stony Point — homes and cars — and many people evacuated. Thank you to all of our first responders on the scene. Everyone stay off the roads, as the flash flood warning is still in effect and roadways have been flooded and washed out. pic.twitter.com/8DCVRvxVDY