Primer ministro Joseph dimitirá y le cederá el poder en Haití a Ariel Henry

Puerto Príncipe, Haití.- El primer ministro interino, Claude Joseph, quien dirige Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, dimitirá y le cederá el poder a Ariel Henry, confirmó este lunes el ministro de Asuntos Electorales, Mathias Pierre.

