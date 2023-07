Presidenta Unión Europea define a RD como su principal socio comercial

Bruselas, Bélgica.- La presidenta de la Unión Europea (UE), definió la República Dominicana como el principal socio comercial de esta comunidad.

La alto cargo de la UE se pronunció en esos términos a través de un tweet, luego de reunirse con el presidente Abinader.

The Dominican Republic is the EU’s largest trading partner in the Caribbean



I assured @luisabinader of our support for a green transition that benefits everyone.

