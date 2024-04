Justicia argentina congela bienes del expresidente Alberto Fernández

El exmandatario está vinculado por un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos

La justicia de Argentina ordenó el congelamiento de los bienes del expresidente Alberto Fernández, quien estuvo al mando de la Casa Rosada hasta el pasado mes de diciembre. También dictaminaron levantar su secreto bancario. La decisión tomada por el juez Julián Ercolini, quien tiene a su cargo la causa que investiga el presunto negocio de contratación de seguros estatales a través de un productor que estaría asociado al exmandatario, y aplica también a otros funcionarios y empresarios ligados al ex Gobierno.

Como consecuencia de esta medida, Fernández no podrá vender ni disponer de sus bienes. En el texto de la denuncia se indica que «a fines de 2021 el entonces presidente Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros (empresa dependiente del Banco de la Nación Argentina, que es estatal) que, a su vez, contrataba a un broker y a empresas privadas).

En la acusación presentada en febrero y que llevó a la imputación del exfuncionario se expone que este presunto negociado pudo llevarse a cabo debido a un decreto presidencial a finales del año 2021 a través del cual el entonces jefe de Estado obligaba a todas las entidades estatales a contratar sus seguros en el Banco Nación. De acuerdo con la denuncia, este sistema beneficiaba a un productor de seguros cercano al expresidente.

El expresidente argentino dice «no ha robado nada»

En el texto de la denuncia «Se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales (casi 24 millones de dólares al cambio oficial). Así como también, 300 millones (356.000 dólares) en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios».

Cuando la denuncia salió a la luz, dos meses atrás, Fernández se había defendido en una entrevista realizada en una radio local. «Yo no he robado nada y no he participado de ningún negociado», explicó.

Con información de ABC