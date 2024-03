Joven dominicano podría enfrentar 28 años de prisión por agredir jóvenes de banda en España

Madrid.- Tras un juicio que concluyó este martes, un joven de nacionalidad dominicana enfrenta a petición una condena de 28 años de prisión, por intentar matar a dos jóvenes pertenecientes a una banda rival en España.

Jimmy R.R., de 21 años, está acusado de intentar matar a dos jóvenes, uno de ellos de 14 años y que quedó con una discapacidad del 97 por ciento, durante un ataque en un parque en Madrid en 2021.

El acusado negó los hechos y que pertenezca a una banda, al asegurar que cometió antes «muchos delitos» porque tenía malas compañías y tomaba drogas, pero no ese, y confiar en que «se haga justicia y se agarre a los verdaderos culpables», en la última jornada del juicio en la Audiencia de Madrid.

El joven precisó que lleva 32 meses en prisión, con buen comportamiento y sin relacionarse con miembros de ninguna banda, y que está en un programa para salir de su adicción a las drogas.

El tribunal dejó visto para sentencia el juicio a Jimmy R.R., para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel por ser miembro de la banda Dominican Don’t Play (DDP) e intentar matar a dos jóvenes en un ataque a supuestos miembros o simpatizantes de bandas rivales.

La fiscalía tiene otros reclamos

La Fiscalía reclama además 20 años de libertad vigilada una vez que salga de la cárcel y que por cada delito de intento de homicidio sea inhabilitado durante 32 años para actividades relacionadas con la banda DDP, que insta a que sea disuelta.

También solicita que pague 1.800 euros de multa y que indemnice al menor de 14 años con 462.176 euros y al otro joven herido con 37.100 euros.

La fiscal ve acreditado que el acusado pertenecía a los DDP y participó en el ataque a la banda contraria de Los Trinitarios.

Por su parte, el letrado de la familia del menor herido se sumó a la petición de la Fiscalía y destacó que «tuvo la suficiente sangre fría de golpear a la víctima con un machete en varias ocasiones cuando estaba en el suelo», con un arma de 62 centímetros con la que «quería provocar la muerte».

El joven agredido «casi no se puede mover, no sale de casa, no se relaciona» y «va a tener muy difícil integrarse en la sociedad», según el abogado.