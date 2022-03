Identifican restos humanos hallados en la boca de caimanes en Florida

Los restos humanos hallados el pasado jueves en la boca de caimanes de la Preservación Hungryland han sido identificados.

El viernes, el alguacil del condado de Martin anunció que el brazo, mano y parte de una pierna pertenecen a un residente del condado de St. Lucie llamado Davis Mills, de 42 años de edad.

El médico forense fue capaz de determinar la identidad usando las huellas dactilares de la mano de Mills.

Los investigadores dijeron que la mano se encontró en la boca de caimanes grandes.

Las autoridades están realizando una búsqueda en el canal infestado de caimanes tras el descubrimiento.

El hallazgo es responsabilidad de un biólogo de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida.

El jueves, detectives de Escena del Crimen del condado de Martin iniciaron la búsqueda en la preservación.

El alguacil William Snyder dijo el jueves que los oficiales habían hallado más restos humanos.

Un equipo de buceo de los bomberos se sumergieron en el canal para buscar restos adicionales. Un francotirador vigiló al grupo.

La oficina del médico forense todavía trabaja en la identificación de los restos humanos. Creen que pertenecen a un hombre blanco.

"Haremos todo lo posible por saber quién es esa persona y si fue un homicidio, hallar al responsable", dijo Snyder.

El alguacil dijo que los restos no parecen haber estado por mucho tiempo en el canal.