Guardia Costera repatria 44 inmigrantes a República Dominicana tras intentar entrar a Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.- La Guardia Costera estadounidense en San Juan informó este lunes que repatrió a 43 inmigrantes dominicanos y un haitiano a República Dominicana tras interceptar una embarcación en la isla de Mona, una reserva natural situada al oeste de Puerto Rico.

«Las tripulaciones de la Guardia Costera junto con nuestros socios federales y estatales están maximizando el uso de nuestros recursos colectivos aéreos, de superficie y terrestres para disuadir e interceptar eventos de migración marítima», precisó en un comunicado el capitán José Díaz, comandante del Sector San Juan.

Según detallaron los guardacostas, el barco Donald Horsley realizó la primera operación al interceptar embarcación improvisada de 30 pies (nueve metros).

La misma fue detectada desde el aire el viernes por la tripulación del avión HC-144 Ocean Sentry. Esto, en aguas cercanas al municipio de Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico.

La embarcación Cutter Joseph Doyle se encargó de repatriar a los interceptados a Punta Cana, en República Dominicana.

La Guardia Costera ha llevado a cabo 46 interdicciones de viajes ilegales en aguas cercanas a Puerto Rico. Esto, durante operativos realizados desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.

